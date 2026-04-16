İzmir Ticaret Odası'na 3 Yıldızlı "Kırmızı Bayrak"

16.04.2026 18:28  Güncelleme: 20:09
(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin erişilebilirlik uygulaması kapsamında İzmir Ticaret Odası hizmet binası, "3 yıldızlı Kırmızı Bayrak" ile ödüllendirildi. Başkan Cemil Tugay, erişilebilirliğin temel bir hak olduğunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli erişimine uygun olan kurum ve mekanlara verdiği Kırmızı Bayrak ödülünün 98'incisi, İzmir Ticaret Odası'na takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve engelli yurttaşların da katılımıyla İZTO'da düzenlenen törende, bina önüne Kırmızı Bayrak asıldı. Kırmızı Bayrak almak için gerekli kriterleri sağlayan İzmir Ticaret Odası, en yüksek standart olan "3 yıldızlı" bayrağa sahip İzmir'deki 24. kurum oldu. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi'nin Kırmızı Bayrak uygulamasının kentin karakteristik özelliğine dayandığını belirterek "Biz, erişilebilirliği bir ayrıcalık değil, temel hak olarak görüyoruz" dedi.

Kırmızı Bayrak uygulamasının Türkiye'de ilk kez İzmir'in hayata geçirdiği bu model, bir erişilebilirlik markası olduğunu ifade eden Tugay, şöyle devam etti:

"Kırmızı Bayrak uygulaması; engelli bireylerin, kamuya açık alanlarda hizmet veren tüm kurumların mekanlarına ve ayrıca ulaşım araçlarına engelsiz erişebilmesini teşvik ediyor. Amacımız çok net: İzmir'de erişilebilirliği istisna olmaktan çıkarıp kentin tamamına yayılan bir standart haline getirmek. Başvuran kurumlarımız, Büyükşehir Belediyemizin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonumuz tarafından titizlikle inceleniyor. Başvuru mekanları, yerinde denetleniyor ve raporlanıyor. Bu denetimlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının erişilebilirlik kriterleri esas alınıyor. Sağlanan kriter oranına göre başvuru sahiplerine 1, 2 ya da 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak veriliyor. Kriterlerin yüzde 60'ını sağlıyorsa 1 yıldız; yüzde 75'ini sağlıyorsa 2 yıldız; yüzde 90'ını sağlıyorsa 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak veriliyor. Bu bayrak; somut, ölçülebilir ve denetlenmiş bir emeğin sonucudur. Bugün ise bu emeğin en üst düzey karşılığını yani 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak'ı takdim ediyoruz."

"İzmir'i herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz"

İzmir Ticaret Odası'nın bu girişiminin kent tüm kurumlara örnek olması gerektiğini de belirten Tugay, "Bugün 98'inci Kırmızı Bayrağımızı İzmir Ticaret Odasına takdim etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kentimizde bugüne kadar çok sayıda kurum bu sürece dahil oldu. Aralarında hastanelerimizin, engelsiz yaşam merkezlerimizin ve farklı kamu yapılarımızın bulunduğu 24 bina, 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak almaya hak kazandı. Kırmızı Bayrak uygulamamız aynı zamanda bir teşvik modelidir. Biz, bu bayrağın çoğalmasını istiyoruz. Erişilebilirlik engelli bireylerin yanı sıra yaşlılar, çocuklar için de çok önemlidir. Aslında hepimiz için daha yaşanabilir bir kent anlamına gelir. İzmir, erişilebilirlik konusunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bu sayının kısa süre içinde daha da artacağına eminim. İzmir'de herkesin eşit ve adil koşullarda yaşamaya, İzmir'i herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özgener: Kırmızı bayrağı Odamızda gururla dalgalandıracağız

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de oda hizmet binasının "Üç Yıldızlı Kırmızı Bayrak" ile ödüllendirildiğini belirterek "Büyük bir titizlikle yapılan denetimlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Erişebilirlik İzleme ve Denetleme formları referans alındı. Kırmızı Bayrak Denetim Raporu'nda, bina girişinden, kullanım alanlarına kadar pek çok noktada belirlenen kriterlerin karşılandığına karar verildi. Bu kıymetli süreci yürüten, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen tüm İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kırmızı bayrağı Odamızda gururla dalgalandıracağımızı bilmenizi isterim. Fiziksel mekanlarımızdan dijital hizmetlerimize kadar her alanda, engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını gözeten, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye ve bunları daha da geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Toplumsal faydayı önceleyen, fırsat eşitliğini destekleyen ve herkes için erişilebilir bir hizmet anlayışını benimseyen bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

