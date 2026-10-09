İzmir Tire\'de 87 yaşındaki adam, 2 ay ayrı kaldığı eşine sarılmak için ayağa kalktı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan ve huzursuz bacak sendromu nedeniyle yardımsız adım dahi atamayan 87 yaşındaki adam, 2 aylık tedavinin ardından yatağa bağımlı halde eve dönen 68 yıllık hayat arkadaşını görünce hastalığını unutup ayağa kalktı. Evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda güçlükle de olsa yürüyerek can yoldaşına sarılan yaşlı adamın o görüntüsü yürekleri ısıttı.

Tire ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki terzi ustası Recai Tekkurşun ile onun yanında uzun yıllar yardımcılığını yapan 83 yaşındaki eşi Leziz Tekkurşun, 68 yıllık evlilikleriyle adeta zamana meydan okuyor. Recai ustanın eşine her zaman 'Kalfa' diyerek seslendiği ve dikiş makinelerinin başında perçinlenen bu büyük sevgi bağı, zorlu yaşlılık günlerinde de gücünü gösterdi. Bir süredir huzursuz bacak sendromu rahatsızlığı bulunan ve tek başına ayağa kalkamayıp desteksiz yürüyemeyen Recai Tekkurşun, can yoldaşından tam 2 ay ayrı kaldı.

2 aylık hasret ayağa kaldırdı

Hastanedeki uzun süreli tedavi sürecinin ardından yatağa bağımlı halde taburcu edilen Leziz Tekkurşun, ambulansla evine getirildi. 68 yıllık hayat arkadaşını gören Recai Tekkurşun, hastalığını ve yürüme zorluğunu bir kenara bırakarak eşine sarılmak için tek başına ayağa kalktı. Güçlükle de olsa adımlarını atarak 'Kalfa'sının yanına giden yaşlı adamın eşine özlemle sarıldığı o duygu dolu anlar, evdeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde evde bulunan aile fertleri ise duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

"Verilmek istenen mesaj 'ölüm bizi ayırana dek' mesajıydı"

Çiftin kızları Canan Tekkurşun tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, izleyenleri de duygulandırdı. Görüntülerin ardındaki hikayeyi anlatan Canan Tekkurşun, o anlarda yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"Dün ben sosyal medya hesabımdan bir video paylaştım. 68 yıllık annemin ve babamın videosunu. Aslında bu videoda verilmek istenen mesaj 'ölüm bizi ayırana dek' mesajıydı. Annemin 2 aylık hastanedeki tedavi sonucu eve getirdiğimizde babamın ona hoş geldin deme şekliydi. Normalde babam benim huzursuz bacak sendromu rahatsızlığından dolayı tek başına kalkıp yürümede zorluk çekiyor ama annemi görünce o bu zorluğu aştı ve ona 'Hoş geldin' dedi".