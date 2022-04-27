İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği Sona Erdi - Son Dakika
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İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği Sona Erdi

27.04.2022 15:16
İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği Sona Erdi

İlk kez düzenlenen İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği gala yemeğiyle sona erdi. Şenlik kapsamında, 7 ülkeden 12 sanatçının eserlerinden oluşan Porte Karikatür Sergisi, Alsancak Vasıf Çınar Meydanı’nda sanatseverler ile buluştu.

İlk kez düzenlenen İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği gala yemeğiyle sona erdi. Şenlik kapsamında, 7 ülkeden 12 sanatçının eserlerinden oluşan Porte Karikatür Sergisi, Alsancak Vasıf Çınar Meydanı'nda sanatseverler ile buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen "İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği" gala yemeği ile sona erdi. Tarihi Asansör'deki gala yemeğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal ve uluslararası çok sayıda başarıya sahip grafikeri Ömer Çam ve festivalin küratörü Menekşe Çam katıldı.

MİZAH GÜLÜMSETİR VE DÜŞÜNDÜRÜR

Galada konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Av. Nilay Kökkılınç şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak karikatür sanatı, kültür sanat çalışmalarımız içerisinde en çok yer verdiğimiz sanat dallarından biri olmasının ötesinde, yerel hizmetlerimizin tanıtımlarında, özel günlerimize ait kutlamalarımızda da yararlandığımız bir daldır. Tüm dünyada yaşanan yer yer ülkelere göre değişkenlik gösteren toplumsal sorunlar elbette evrenseldir. Mizah yoluyla toplumsal mesajların, kitlelere aktarılmasının en etkin yolu da mizahı içinde barındıran karikatür sanatıdır. Bizleri gülümsetir ama aynı zamanda düşündürür. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği'ne katılan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyor, seneye tekrar birlikte olmayı diliyorum."

SÜRPRİZ KARİKATÜRLER

Konuşmasının ardından Kökkılınç sanatçılara plaket taktim etti. Sanatçılar ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Arzu Ütaş için yaptıkları karikatürleri hediye etti.

ÜNLÜ SANATÇILARDAN ÜCRETSİZ KARİKATÜR

Sanatçı Menekşe Çam'ın küratörlüğünü üstlendiği festivalde 7 ülkeden 12 sanatçının eserlerinden oluşan Portre Karikatür Sergisi, Alsancak Vasıf Çınar Meydanı'nda sanatseverler ile buluştu. Şehrin üç ayrı noktasında kurulan etkinlik alanlarında ücretsiz binlerce porte karikatür çizilirken Konak Metro istasyonunda sanatçıların birbirinden eğlenceli çizimlerinden oluşan anı duvarı oluşturuldu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği Sona Erdi - Son Dakika


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