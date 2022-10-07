İzmir yerel: Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir yerel: Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı

07.10.2022 10:39
İzmir yerel: Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı

İzmir haberler... Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Skandal görüntülerde yaşlı kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı görüldü.

Ataşehir'deki özel bir hastanede 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılarak korkutulan yaşlı kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından "Getir işlediğin günahları al buradan at at" denilerek Zeren'le dalga geçildiği görüldü.

Öte yandan, kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde "tamam" diyerek adeta "yeter" dediği anlar yürekleri sızlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ataşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir yerel: Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir yerel: Ataşehir'de Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı - Son Dakika
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