Genç Kadın İtfaiyeci İzmir'de Zorlu Görevlerde Alevlere Meydan Okuyor

08.03.2026 11:21  Güncelleme: 12:41
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İrem Gül Altundaş, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek, zorlu bir meslekte başarıyla çalışıyor. Kadınların her alanda var olabileceğini vurgulayan Altundaş, itfaiyecilik mesleğinin fiziksel ve psikolojik dayanıklılık gerektirdiğini ifade etti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 9 ay önce göreve başlayan İrem Gül Altundaş, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Küçük yaşta mahallesinde çıkan yangında alevlerle mücadele eden itfaiyecilerden etkilenen Altundaş, bugün aynı üniformayla kentin güvenliği için zorlu görevlerde yer alıyor.

24 yaşındaki İrem Gül Altundaş bundan 9 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda göreve başlayarak, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Erkeklerin egemen olduğu bir meslekte görev yapan genç itfaiyeci, özverili çalışması ve kararlılığıyla dikkati çekiyor. Küçük yaşta mahallesinde çıkan bir yangında itfaiye ekiplerinin mücadelesine tanık olan Altundaş, o günü dün gibi hatırlıyor. Alevlerle savaşan, insanların yardımına koşan itfaiyecileri gördükten sonra bu mesleğe gönül veren genç kadın, yıllar sonra hayalini kurduğunu üniformayla hayat kurtarmaya başladı.

Zorlu sınavları geçerek göreve başladı

Hayalinin peşinden giderek lise eğitimini itfaiye bölümünde tamamlayan Altundaş, üç yıllık eğitimin ardından staj yaptı. Dokuz aylık staj sürecinin mesleğe olan bağlılığını pekiştirdiğini belirten Altundaş, itfaiyecilikten vazgeçmeyeceğini o dönemde anladığını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin memur alım ilanını görür görmez başvurduğunu aktaran genç itfaiyeci, girdiği sınavlarda önemli başarılar elde ettikten sonra zorlu eğitimleri tamamlayarak göreve başladı. Altundaş, göreve başladığı günü hayatının en mutlu anlarından biri olarak tanımladı. Halen Narlıdere İtfaiye Grubu'nda görev yapan ve İzmir'de çalışmaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Altundaş, her sabah işine aynı heyecanla başladığını söyledi.

"Bu mesleği yapıyorsam güçlü olmak zorundayım"

İtfaiyeciliğin yalnızca koruyucu elbiseyi giyip sahaya çıkmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Altundaş, mesleğin hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılık gerektirdiğine dikkati çekti. Göreve çıktıkları her olayda farklı ve zorlu koşullarla karşılaşabileceklerini belirten Altundaş, "Gittiğimiz vakalarda her türlü duruma karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ekipmanımızı doğru kullanmalı, insanlarla doğru iletişim kurmalıyız. Bu mesleği yapıyorsam güçlü olmak zorundayım" dedi.

"İyi ki vazgeçmedim"

İtfaiyeciliği seçtiği dönemde çevresinden sık sık "Yapabilir misin?" sorusunu duyduğunu anlatan Altundaş, zaman zaman zorlandığını ancak hiçbir zaman pes etmediğini söyledi. İrem Gül Altundaş, "İlk başladığım gün kendime 'İrem, zor bir meslek, eminsin değil mi?' diye sordum. Ama bugün 'İyi ki vazgeçmemişim' diyorum. Her sabah büyük bir mutlulukla görevime geliyorum" ifadelerini kullandı. Görev yaptığı ekipte tek kadın olduğunu belirten genç itfaiyeci, bugüne kadar herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmadığını da sözlerine ekledi. "Bizi cinsiyetimizle değil, yaptığımız işle değerlendiriyorlar" diyen Altundaş, kadınların her alanda var olabileceğini vurguladı. Altundaş, "Hangi meslek olursa olsun kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Tüm kadınlara sesleniyorum; ne olursa olsun yılmayın. Kendimizin en iyi versiyonu için çalışmaya devam edelim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çocukluk, İtfaiye, İzmir, Yerel, Son Dakika

