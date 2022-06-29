"Demir Lady" lakaplı İpek Öztosun 26 Haziran'da Hollanda'nın West-Friesland kentinde düzenlenen IRONMAN 70.3 yarışmasında yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşan zorlu parkuru 4 saat 59 dakika 53 saniyelik derecesiyle tamamladı. İpek Öztosun, bu derecesiyle kadınlar 25-29 yaş kategorisinde dördüncü olurken, genel klasmanda ise 11'incilik elde etti.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İzmirli Triatloncu Hollanda'dan Madalya ile Döndü - Son Dakika

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