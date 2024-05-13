İzmit, AB Destekli Erasmus Spor Projesiyle uluslararası alanda tanıtılacak - Son Dakika
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İzmit, AB Destekli Erasmus Spor Projesiyle uluslararası alanda tanıtılacak

İzmit, AB Destekli Erasmus Spor Projesiyle uluslararası alanda tanıtılacak

Nikomedia (İzmit), tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve şimdi AB Destekli Erasmus Spor Projesi ile uluslararası alanda tanıtılacak.

13.05.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış "Nikomedia" (İzmit), AB Destekli Erasmus Spor Projesiyle uluslararası alanda tanıtacak.

Yaklaşık 2300 yıllık bir geçmişe sahip olan, Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapmış "Nikomedia" şimdi ki adıyla İzmit, tarihe ışık tutuyor. İzmit Belediyesi, "HIKE: Avrupa Kültür Rotalarında Daha Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı İçin Yürüyüş" adlı Erasmus Spor projesiyle ilçenin uluslararası alanda tanıtımında rol üstlenecek. 18 ay sürecek olan ve toplam bütçesi 200 bin Euro olan projenin ana faaliyetleri İtalya, Yunanistan ve Türkiye'deki yürüyüş rotaları üzerinde gerçekleştirilecektir. Proje, Türkiye'den Kültür Rotaları Derneği (KRD) liderliğinde ve İtalya'dan Avrupa Via Francigena Birliği (AEVF) ile Yunanistan'dan Paths of Greece ile ortaklığında gerçekleştirecek.

Sağlıklı bir yaşam tarzı, daha fazla fiziksel aktivite ve sosyal uyumu amaçlayan ücretsiz yürüyüş etkinlikleri; Eylül 2024'te İtalya'nın Puglia bölgesindeki Via Francigena rotasında, Ekim 2024'te Yunanistan'daki Edessa yakınlarındaki Via Egnatia rotasında ve Kasım 2024'te Avrasya Yolu'nun İzmit civarındaki bölümü olan Hoşgörü Yolu'nda düzenlenecek. Hoşgörü Yolu, ismini, M.S. 311 yılında, antik Roma döneminde yayınlanan Hoşgörü Fermanı'ndan alıyor.

Öte yandan, İzmit Belediyesi proje çerçevesinde düzenlenecek çalıştaylara ve 2024 Avrupa Spor Günü kapanış konferansına ev sahipliği yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit, AB Destekli Erasmus Spor Projesiyle uluslararası alanda tanıtılacak - Son Dakika

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