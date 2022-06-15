İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Özmural'dan Cumhur İttifakı'na: "Bahsettiğiniz Paraların Ödenmesinin Suçlusu Sizsiniz. Bunlara Siz Neden Oldunuz"

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural araç satın alım işi için süre uzatımı talep eden Cumhur İttifakı grubuna seslenerek, "55 milyonu vermezken şu ana kadar bahsettiğiniz paraların ödenmesinin suçlusu sizsiniz. Bunlara siz neden oldunuz" dedi.

İzmit Belediye Meclisi bugün hizmet araçlarının satın alınmasıyla ilgili görüşmek üzere toplandı. Cumhur İttifakı Grubu satın alım için evrakları incelemek üzere süre uzatımı talep etti.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural süre uzatımı talep edilmesi üzerine söz alarak şunları söyledi:

"Biz seçime girdiğimiz dönemde başkanım dahil olmak üzere bir söz verdik. Kamuya ait zararları azaltmakla ilgili çalışmalar yapacağımızı söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz manzarada en büyük giderlerin araç kiralamada olduğu ortaya çıktı. Biz bunu 3 yıldır konuşuyoruz. 55 milyon istedik 27 milyon aldık. Gerisini vermediniz dolasıyla 27'nin 10'unu İller Bankası'ndan zorla aldık. Bizi 17 milyon için hiç tasvip etmediğimiz bir bankaya mahküm ettiniz. Söyledikleriniz ve yaptıklarınız arasında tutarsızlıklar var. Bakın biz diyoruz ki bu araçlar kamuya aittir.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK CİDDİ BELİRSİZLİKLER VAR"

Kamunun esas işlerini yapan tüm araçların belediyeye ait olması fikrini savunuyoruz. Bunun tersinde bir düşünceniz varsa bunu ifade edin. Bir takım suçlamalar, manidar sözler var. Bütün bunların olmaması için mücadele ediyoruz. Her ihalede açık da olsa kapalı da olsa bir şekilde arkada dedikodu mekanizması çalışıyor. Bir şekilde vatandaşın kafası bulanıyor. Şimdi belediyenin en büyük gideri olan bir kaynağı biz bir daha bu koltuğa kim oturursa otursun bu spekülasyonlar olmasın diye mücadele ederken siz olayları başka yerlere götürüyorsunuz. Biz de öngörmedik bu kadar enflasyonun artacağını. Devleti yönetenler de öngörmedi. Sonuçta şuanda süper enflasyonla yaşıyoruz. Önümüzde çok ciddi belirsizlikler var. Bu belirsizlikler bizi rahatsız ediyor. Yakın zamanda da çözülemeyecek gibi gözüküyor.

"KİM GELİRSE GELSİN KAOSTAN KURTULACAK"

Şimdi bu belirsizliklerin arkasından mı gidelim yoksa önümüzde belli bir ödeme planı mı olsun diye karar vermek durumundayız. Bu bizim bizden sonraki döneme bırakacağımız en büyük mirastır. Buraya kim gelirse gelsin bu kaostan kurtulacak. 55 milyonu vermezken şu ana kadar bahsettiğiniz paraların ödenmesinin suçlusu sizsiniz. Bunlara siz neden oldunuz. Biz böyle bir şey olmasını istiyor muyduk? Şimdi çıkmış Ahmet'e mi verdiniz Mehmet'e mi verdiniz. Biz hiçbirine verilmesin istiyoruz. Bu ihalelerde bu belirsizlikler ve söylentiler belediyeyi kamuoyu önünde zan altında bırakır. Bu belediyelerin tamamının bundan kurtulması lazım.

"HİÇBİRİMİZ MAKAM ARACI KULLANMIYORUZ"

2018'de yüzde 29 olan araç oranını yüzde 46'ya çıkarmışız. İstiyoruz ki bu yüzde 100 olsun. Burada makam aracı mı aldık? Hayır. Birileri gibi BMW'lere mi binmişiz? Hayır. Başkanım 4 defa yolda kalmış Audi ile ona rağmen binmeye devam ediyor. Bizler hiçbirimiz makam aracı kullanmıyoruz. Hiçbirimiz. Biz buna dikkat ediyoruz. Bu yaşanan belirsizlikler belimizi büküyor, bütün belediyelerin belini büküyor. Lütfen bu belirsizliklerden, bu dedikodulardan belediyeleri kurtarmak için destek verin. Bu hiper enflasyonun düşmeyeceğini herkes biliyor. Bu satın alma olduğundan biz bu araçları belediyeye hediye edip koltuklardan kalkmış oluruz."