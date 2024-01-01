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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 ve 2024 hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 ve 2024 hedeflerini açıkladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 ve 2024 yıllarında da hizmet odaklı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Çocukların, kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların belediyesi olma gayretiyle hareket ettiklerini vurgulayan Hürriyet, yeni yılda da halkın yanında olacaklarını söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 ve 2024 hedeflerini açıkladı
01.01.2024 - 10:02,
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Her zaman siyaset üstü bir bakış açısıyla hareket etmeye özen gösterdik. Tamamen hizmet odaklı olarak çalıştık. 2023'te de görevde olduğumuz geçmiş yıllarda olduğu gibi çocukların, kadınların, gençlerin, dezavantajlı grupların, İzmitli çınarların belediyesi olma gayretiyle hareket ettik. Birçok projemizin onların hayatlarına rahatlık katmak adına hayata geçirdik" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023'de kente yeni eserler kazandırmanın onur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Hürriyet, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla insanımıza dokunan birçok çalışmayı halkımızın hizmetine sunduk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır, üretimle dolu bir seneyi geride bıraktık. İnsanlarımızın yüzünü güldürebilmek adına var gücümüzle çaba harcadık. Her zaman siyaset üstü bir bakış açısıyla hareket etmeye özen gösterdik. Tamamen hizmet odaklı olarak çalıştık. 2023'te de görevde olduğumuz geçmiş yıllarda olduğu gibi çocukların, kadınların, gençlerin, dezavantajlı grupların, İzmitli çınarların belediyesi olma gayretiyle hareket ettik. Birçok projemizin onların hayatlarına rahatlık katmak adına hayata geçirdik" diye konuştu.

"Tüm çalışmalarımız 2024 yılında da artarak devam edecek"

Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal belediyecilik örneği projelerimizin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif anlamda da birçok katma değer oluşturduk. Vatandaşlarımıza sanatın, kültürün her alanından faydalanabilecekleri alanlar oluşturduk. 2023'ü Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkarak ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması adına çalışmalarla geçirdik. Tarıma ve üretime verdiğimiz destekleri artırdık. Her zaman üreticinin yanında olduk. İnsana dokunan bu değerli tüm çalışmalarımız 2024 yılında da artarak devam edecek. 2024 yılının adalet, huzur, sağlık, mutluluk, sevgi diliyorum. İzmit Belediyesi olarak yeni yılda da her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olacağız. Yeni yılın geride bıraktığımız seneden çok daha güzel bir olması dileğiyle, hep birlikte nice güzel senelere. Hoş geldin 2024" - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 ve 2024 hedeflerini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 ve 2024 hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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