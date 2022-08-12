İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: "Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım" - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: "Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım"

12.08.2022 15:02
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: "Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi’nde dün akşam vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti. Hürriyet, “Cumhuriyet Parkı İzmit halkınındır. Herkesi parka sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi'nde dün akşam vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti. Hürriyet, "Cumhuriyet Parkı İzmit halkınındır. Herkesi parka sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Dün akşam Cumhuriyet Parkı'na giderek vatandaşlarla çay içen Başkan Hürriyet, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Parkı bizim için kıymetli. Kafeterya alanı tadilata girmişti ama ne yazık ki kurul kararları nedeniyle sekteye uğramıştı. Oradaki kararları ve izinleri beklediğimiz için çalışmalara ara vermek durumunda kalmıştık. Ama vatandaşımız hizmetten mahrum kalmasın diye dışarıdaki alanda hizmet vermeye devam ediyoruz.

Burası yıllardır İzmitlilerin parkı. İzmit Belediyesi'nin alanıydı. Ama ne yazık ki bir süre özel işletme elinde kötü bir hal almıştı. Burada ihale bittikten sonra aynı Gülümse Kafe'mizin hizmet kalitesi ve fiyat politikasıyla hizmete başladık. Her ne kadar kafeterya alanımız yaşadığımız kurumsal sıkıntılar nedeniyle kapalı olsa da biz hizmeti durdurmadık. Buradaki vatandaşlarımızın akşamları ailece gelip oturabileceği bir alan burası.

"PARKIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

İnsanları buranın belediye işletmesi olarak açılmasından çok mutlular. Bütün İzmitliler şunu söylüyor 'Parkımıza sahip çıkalım. Bu park bizim ve parkımızı kimseye vermek istemiyoruz. İzmit Belediyesi'nin uhdesinden bu parkı kullanmak istiyoruz' diyorlar. Biz de bütün kente çağrıda bulunarak 'Parkımıza sahip çıkalım' diyoruz. Biz halkımız için elimizden gelen mücadeleyi vermeye hazırız" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: 'Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: "Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım" - Son Dakika
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