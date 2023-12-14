İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, emekçi ziyaretlerine devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
, geleneksel hale getirdiği emekçi ziyaretlerine bugün Yeşilova Mahallesi'nde devam etti .
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gelenek haline getirdiği emekçi ziyaretlerine devam ediyor. Geçen gün Üçyol ve Bekirdere'de emekçilerle buluşan Başkan Hürriyet'in bugünkü durağı Yeşilova oldu. Hürriyet, sabahın ilk saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen vatandaşlara "kolay gelsin" dileklerini iletti.
SICAK ÇAY İKRAM EDİLDİ
İzmit Belediyesi Çınar
ekibi, poğaça ve meyve suları ile mobil ikram aracında hazırlanan sıcak çayları servis bekleyen işçilere ikram etti. Vatandaşlar, Başkan Hürriyet'i sabahın erken saatlerinde görmeye alıştıklarını belirterek çalışmalarından ötürü Hürriyet ve ekibine başarılar ve kolaylıklar diledi. Programda Hürriyet'e, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Ali Filiz ve Turgay Oruç, Meclis Üyeleri Ertuğrul Malçok ve Devrim Bal, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam ve Cem Serhat Dayanç ile Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu eşlik etti.