İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, emekçi ziyaretlerine devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , geleneksel hale getirdiği emekçi ziyaretlerine bugün Yeşilova Mahallesi'nde devam etti .

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gelenek haline getirdiği emekçi ziyaretlerine devam ediyor. Geçen gün Üçyol ve Bekirdere'de emekçilerle buluşan Başkan Hürriyet'in bugünkü durağı Yeşilova oldu. Hürriyet, sabahın ilk saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen vatandaşlara "kolay gelsin" dileklerini iletti.

SICAK ÇAY İKRAM EDİLDİ