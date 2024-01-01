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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yılın Son Gününde Kent Merkezini Gezdi - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yılın Son Gününde Kent Merkezini Gezdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 yılının son gününde kent merkezinde esnafın ve vatandaşların yeni yılını kutlamak için gezdi. Özel olarak süslenen meydan ve caddelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, hatıra fotoğrafları çektirdi ve yapılan yılbaşı süslemeleri için teşekkür aldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yılın Son Gününde Kent Merkezini Gezdi
01.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:03
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yılın son gününde kent merkezini gezerek esnafın ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2023 yılının son gününde sokak sokak gezerek vatandaşların ve esnafın yanında oldu. Yılbaşı için özel olarak süslenen Belsa Meydanı, Yenicuma Parkı, Fethiye Caddesi gibi kentin cazibe merkezlerini gezen Başkan Hürriyet, burada esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Başkan Hürriyet'i gören vatandaşlar yılın son hatırası olması adına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar ayrıca yapılan yılbaşı süslemeleri için Başkan Hürriyet ve ekibine de teşekkür ettiler.

Kaynak: ANKA
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