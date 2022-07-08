İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Mezarlık Ziyareti Yapan Yurttaşlara Çiçek ve Cüz Hediye Etti - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Mezarlık Ziyareti Yapan Yurttaşlara Çiçek ve Cüz Hediye Etti

08.07.2022 18:19
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Mezarlık Ziyareti Yapan Yurttaşlara Çiçek ve Cüz Hediye Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti yapan yurttaşlara çiçek ve cüz hediye etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti yapan yurttaşlara çiçek ve cüz hediye etti.

Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kabaoğlu Kent Mezarlığı'ndaki belediye stantlarını ziyaret eden Başkan Hürriyet, yakınlarının mezarını ziyaret eden yurttaşlara başsağlığı dileyerek bayramlarını kutladı.

Mezarlık girişlerinde cüz ve çiçeklerini Hürriyet'ten alan yurttaşlar, "Bu ince davranışınızdan ötürü sizi tebrik ediyoruz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Her bayram öncesi yaptığınız bu güzellikten çok memnunuz. Allah sizden ve belediye ekiplerinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Hizmetlerinden ötürü sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Mezarlık Ziyareti Yapan Yurttaşlara Çiçek ve Cüz Hediye Etti - Son Dakika
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