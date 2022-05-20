İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Onarımı Tamamlanan Tescilli Konakta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Onarımı Tamamlanan Tescilli Konakta İncelemelerde Bulundu

20.05.2022 16:31
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Onarımı Tamamlanan Tescilli Konakta İncelemelerde Bulundu

İzmit Belediyesi, kentin tarihi yapılarına sahip çıkmak için onarım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, tadilatı yapılan tescilli konakta incelemelerde bulundu.

İzmit Belediyesi, kentin tarihi yapılarına sahip çıkmak için onarım çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, tadilatı yapılan tescilli konakta incelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na saha çalışmalarıyla başladı. Kaplan Hürriyet, bakım ve tadilatını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirilen tescilli konakta incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı plan proje birimi tarafından Hacıhasan Mahallesi'nde yer alan tescilli konak için Koruma Uygulama Denetim Büroları'ndan (KUDEB) gerekli izinlerin alınmasının ardından onarım ve tadilat işlemleri tamamlandı.

KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Yapımı devam eden projeleri yakından takip eden Başkan Hürriyet, yeniden fonksiyon kazandırılmak üzere kullanıma hazır hale getirilen tescilli konakta incelemelerde bulundu.

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Kaynak: ANKA

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