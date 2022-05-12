İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Dünya Kongresi'nde Anlatıyor - Son Dakika

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet , üç gün boyunca devam edecek olan ICLEI Dünya Kongresi'nde Kocaeli 'yi temsil ederek İzmit'te hayata geçirdikleri sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulunuyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Kocaeli'yi temsil ettiği ICLEI Dünya Kongresi, İsveç Malmö Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşirken, kongrenin ilk gününde katılımcıların sürdürülebilirlik alanındaki deneyimleri paylaşıldı, atölye çalışmaları yapıldı. Ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 'nın görüşlerini paylaştığı üst düzey diyalog toplantısı, ICLEI Avrupa Bölgesi sorumlusu Wolfgang Teubner'in katılımıyla gerçekleşti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir ve doğa temelli projelerini hayata geçirmekte yaşadığı finansal zorluklar ve Avrupa Yeşil Mutabakatının uygulanması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Teubner, ICLEI üyesi yerel yönetimlerin proje iş birliklerinin önümüzdeki süreçte geliştirilmesi ve finansal kaynaklara ulaşımının sağlanabilmesi için ICLEI Avrupa Bölgesi olarak daha fazla çaba sarf edeceklerini belirtti.