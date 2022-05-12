İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Dünya Kongresi'nde Anlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Dünya Kongresi'nde Anlatıyor

12.05.2022 15:53
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Dünya Kongresi'nde Anlatıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üç gün boyunca devam edecek olan ICLEI Dünya Kongresi’nde Kocaeli'yi temsil ederek İzmit’te hayata geçirdikleri sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulunuyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üç gün boyunca devam edecek olan ICLEI Dünya Kongresi'nde Kocaeli'yi temsil ederek İzmit'te hayata geçirdikleri sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulunuyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Kocaeli'yi temsil ettiği ICLEI Dünya Kongresi, İsveç Malmö Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşirken, kongrenin ilk gününde katılımcıların sürdürülebilirlik alanındaki deneyimleri paylaşıldı, atölye çalışmaları yapıldı. Ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın görüşlerini paylaştığı üst düzey diyalog toplantısı, ICLEI Avrupa Bölgesi sorumlusu Wolfgang Teubner'in katılımıyla gerçekleşti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Yerel yönetimlerin sürdürülebilir ve doğa temelli projelerini hayata geçirmekte yaşadığı finansal zorluklar ve Avrupa Yeşil Mutabakatının uygulanması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Teubner, ICLEI üyesi yerel yönetimlerin proje iş birliklerinin önümüzdeki süreçte geliştirilmesi ve finansal kaynaklara ulaşımının sağlanabilmesi için ICLEI Avrupa Bölgesi olarak daha fazla çaba sarf edeceklerini belirtti.

Toplantı sonunda ICLEI üyesi yerel yönetimler ve sürdürülebilirlik çalışmalarına önemli katkı sağlayan kuruluş temsilcileriyle İzmit Belediyesi'nin bu alandaki çalışmaları ve mevcut projeleri aktarılarak uluslararası iş birliğini hedefleyen ağ kurma faaliyetleri görüşüldü.

YORUMLAR
500
İzmit Fethiye Caddesi'nde Üst Yapı Çalışması Sürüyor İzmit Fethiye Caddesi'nde Üst Yapı Çalışması Sürüyor

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli, Malmö, İsveç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Dünya Kongresi'nde Anlatıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:49 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiasını yalanlayan Milli Saraylar'ın yayınladığı fotoğrafı eski çıktı
15:43 Canan Kaftancıoğlu hangi iddialarla ceza aldı: İşte davaların ayrıntıları
15:41 GZT Giresunsporlu Umut Nayir'den örnek hareket! Şırnak'ta bir okula Fen laboratuvarı yaptırdı
15:34 NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafı gündem oldu! Kayanın içine kazılmış bir kapı gözüktü
15:32 Kaftancıoğlu ceza aldı, Kılıçdaroğlu bütün örgüte talimat verdi: Bütün vekiller İstanbul'a
15:28 Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu'nun cezasına onama: Hukuki yasak ve cezaevi gündemde! Kaftancıoğlu: İktidardaki kötülüğü göndereceğiz
15:15 WhatsApp'tan yeni bir özellik daha! "Hızlı cevap" butonu geliyor
15:15 Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Bakan Ersoy'un tatil köyü projesine onay çıktı: 25 bin metrekarelik orman arazisi de dahil edilecek
15:09 1,5 yaşındaki çocuk su kovasına düşerek hayatını kaybetti
15:08 Merkez Bankası rezervlerinde 794 milyon dolarlık artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 16:06:40. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Sürdürülebilirlik Çalışmalarını Dünya Kongresi'nde Anlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement