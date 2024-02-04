İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tüysüzler Çınar Çocuk Evi\'nde öğrenciler ve aileleriyle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde eğitim gören öğrenciler ve ailelerini ağırladı. Başkan Hürriyet, "Çınar Çocuk Evlerimiz sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda büyük bir aile ve bu ailenin tüm parçaları bizim için çok önemli" dedi.
Başkan Hürriyet, eğitimlerin devam ettiği Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nin öğrencileri ve velilerle bir araya geldi. Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen tanışma yemeğinin ardından öğrenciler bir de gösteri yaptı. Programda konuşan Başkan Hürriyet, şunları kaydetti:
"ÇOCUKLARIMIZ BURADA ATATÜRK'Ü ÖĞRENİYOR"
"Bu akşam sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizler için kıymetli. Hangi alanda hizmet verirsek verelim dokunduğumuz her insanla gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. Bu kentin çocuklarını, kadınlarını, ailelerini önemsiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız her işe kalbimizi koyuyoruz. Amacımız sadece binalar yapmak değil. Kaliteli, nitelikli, sonucunda insana dokunan işler yapmaya gayret ediyoruz. İnsanların hayatlarında bir şeyler değiştirmeye çalışıyoruz. Eğitim alanında çalışmalarımızı, eğitimde fırsat eşitliğini özellikle çok önemsiyoruz. Hayat çok pahalı ve adil bir düzen yok. Bizler de çocuklarımızın eğitimine yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi de kreşlerimiz. Göreve geldiğimizde ilk çalıştığımız proje kreş projesiydi. Kreşlerimizde çocuklarımıza kaliteli ve nitelikli eğitim vererek onların hayatlarına katkı sunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi eğitim, sadece çocuklarımızı okula göndermek, onların orada bir süre kalması, o süre içerisinde bir şeyler öğrenmesi gibi basit bir konu değil. Aynı zamanda karakter gelişimi ve toplumsal sorumluluk bilincinin oluşması, için de oldukça kritik bir alan. Göreve geldiğimizden bu yana evlatlarımızın daha nitelikli ve eşit şartlarda eğitim alabilmesi için çaba sarf ediyoruz. İzmit Belediyesi olarak, işte bu bilinçle Yeşilova Çınar Çocuk Evi'ni hizmete açtık ve 115'ten fazla evladımıza layıkıyla hizmet verdik, vermeye de devam ediyoruz. Çocuklarımız burada her gün ayrı ayrı yaptıkları etkinliklerle sevmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı, özgüvenli olmayı, hayatın güzelliklerini ve en güzeli de Atatürk'ü öğreniyor. Atatürk ilke ve inkılaplarını, Atatürk'ün bu ülke için nelere yaptığını öğreniyor.
"BURAYI CANAN DAĞDEVİREN'E İTHAF ETTİK"
Tabii Yeşilova Çınar Çocuk Evi bizim için sadece bir başlangıçtı. Geçtiğimiz yıl kasım ayı itibarıyla Tüysüzler Çınar Çocuk Evimizde eğitim ve öğretim başladı. Çocuklarımıza ilham veren, onları bilime ve araştırmaya teşvik edebilmek için de Tüysüzler Çınar Çocuk Evimizi, bu kentin yetiştirdiği Körfez'de yetişmiş, tüm dünyaya adını duyurmuş Türk bilim insanımız Prof. Dr. Canan Dağdeviren'e ithaf ettik. Canan Hanım da Türkiye'ye geldiğinde çocuklarımızı ziyaret edecek. Şu anda da çok sayıda evladımız burada en güzel şekilde eğitim hayatına devam ediyor. Sevgili veliler, sizleri ve evlatlarınızı Çınar Çocuk Evi Ailemizin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarınızın eğitimine verdiğiniz önem, onların gelecekte toplumumuz için değerli bireyler olmalarını sağlayacak en temel taşlardan biri. Bu anlamda, Tepeköy ve Erenler Çınar Çocuk Evleri'mizde de hazırlıklarımız devam ediyor. Amacımız, İzmit'in her köşesinde çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunabilmek. Çocuklarımızın eğitimi için atılan her adımın, onların hayallerine ve umutlarına katkı sağlayacağını bilmek, bizleri daha da güçlendiriyor. Bu güçle yolumuza devam edeceğiz. Çınar Çocuk Evlerimiz sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda büyük bir aile. ve bu ailenin tüm parçaları bizim için çok önemli. Dayanışmamız daim olsun."
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