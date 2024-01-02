İzmit Belediyesi, Bayraktar köyünde yolu asfaltladı

Kentin dört bir yanında üstyapı çalışmaları yürüten İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar köyünde kullanılmaz hale gelen yolu vatandaşların talebi üzerine asfalt konforuna kavuşturdu.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına birçok noktada yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Kent merkezinin yanı sıra köy yollarında da özveriyle çalışan ekipler son olarak Bayraktar köyü Atatürk Caddesi'ni asfalt yol konforuna kavuşturdu. - KOCAELİ