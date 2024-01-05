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İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi'nde 'Sen Anlat İzmit' programı düzenledi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi'nde 'Sen Anlat İzmit' programı düzenledi

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla Bekirdere Mahallesi'nde 'Sen Anlat İzmit' programı düzenledi. Programa bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi ve İzmit Belediyesi yetkililerine talep, öneri ve eleştirilerini iletti. Vatandaşlar, uygulamanın mahallelerine katkı sağlayacağını belirterek belediyeye teşekkür etti.

İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi\'nde \'Sen Anlat İzmit\' programı düzenledi
05.01.2024 - 14:51,
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere son olarak Bekirdere Mahallesi'nde gerçekleştirdiği "Sen Anlat İzmit" programına bölge sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek üzere her gün bir mahallede "Sen Anlat İzmit" programı gerçekleştiriyor. Program son olarak Bekirdere Mahallesi'nde gerçekleşirken iki ayrı noktada stant kuruldu. Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu da programa katılarak vatandaşları dinledi. Bölge sakinleri, İzmit Belediyesi yetkililerine direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Mahalle Muhtarı Cihat Önen'in de katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulamanın mahallelerine katkı sağlayacağını ifade eden vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi'nde 'Sen Anlat İzmit' programı düzenledi - Son Dakika
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