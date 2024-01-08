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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Sapakpınar Köyü'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Sapakpınar Köyü'nde vatandaşlarla buluştu

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Sapakpınar Köyü'ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet'in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledi. Çınar Ekibi, köyleri gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Köy sakinleri yapılan ziyaretten dolayı Çınar Ekibi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. İzmit Belediyesi Çınar Ekibinin ziyaretleri kentin dört bir yanında devam edecek.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Sapakpınar Köyü\'nde vatandaşlarla buluştu
08.01.2024 - 18:58,
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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Sapakpınar Köyü'ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet'in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledi

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, köyleri gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Çınar Ekibi, son olarak Sapakpınar Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bıraktı. Köy sakinleri yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar Ekibi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. İzmit Belediyesi Çınar Ekibinin ziyaretleri kentin dört bir yanında devam edecek.

Kaynak: ANKA
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