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İzmit Belediyesi Çocuk Festivali'nde Uygur Çocuk Tiyatrosu 'Kırmızı Pabuçlar' oyununu sergiledi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Çocuk Festivali'nde Uygur Çocuk Tiyatrosu 'Kırmızı Pabuçlar' oyununu sergiledi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Festivali kapsamında Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun 'Kırmızı Pabuçlar' oyunu çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Festivalde ayrıca çocuklar el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazandı ve yüz boyama ile balon yapma etkinlikleriyle eğlendi.

İzmit Belediyesi Çocuk Festivali\'nde Uygur Çocuk Tiyatrosu \'Kırmızı Pabuçlar\' oyununu sergiledi
27.01.2024 - 15:55,
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İzmit Belediyesi'nin organize ettiği Çocuk Festivali kapsamında Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun sergilediği 'Kırmızı Pabuçlar' oyunu, çocuklar tarafından çok beğenildi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün, çocukların ara tatili verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla organize ettiği Çocuk Festivali etkinlikleri devam ediyor. Çocuklar; tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, makrome, hediyelik obje ve mum yapımı atölyelerinde el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanarak keyifli zaman geçiriyor.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Çocuk Festivali etkinlikleri, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam etti. Çocuklar, atölyeler çalışmalarının yanında yüz boyama ve balon yapma etkinlikleriyle doyasıya eğlendi.

Çocuk Festivali kapsamında İzmit'e gelen Uygur Çocuk Tiyatrosu da 'Kırmızı Papuçlar' oyununu sergiledi. İki ayrı seansta gösterimi yapılan oyun çocukların beğenisini kazandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Çocuk Festivali'nde Uygur Çocuk Tiyatrosu 'Kırmızı Pabuçlar' oyununu sergiledi - Son Dakika
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