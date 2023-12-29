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İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi'nde Asfalt Çalışması Yürütüyor - Son Dakika
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İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi'nde Asfalt Çalışması Yürütüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'ta asfalt çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmaları yerinde inceleyerek, İzmitlilere bilgi verdi. Başkan Hürriyet, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve hizmetlerini her geçen gün arttırdıklarını belirtti. Ekonomik sıkıntılara rağmen öz kaynaklarını kullanarak el sürülmemiş bölgeleri tamamlamak istediklerini ifade etti. Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi\'nde Asfalt Çalışması Yürütüyor
29.12.2023 - 13:59,  Güncelleme: 14:00
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'ta sürdürdüğü asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Daha güzel bir İzmit için çok çalışıyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak için kolları sıvadı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölgede yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceleyerek, İzmitlileri çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Hürriyet, bölgede yaptığı incelemelerin ardından şunları söyledi:

"Gece, gündüz, hafta içi ya da hafta sonu demeden çalışmaya devam ediyoruz. Kadıköy Mahallesi'nde uzun zamandır asfalt talebi vardı. Bir kısım yeri daha önce yapmıştık. Bir kısım yeri ise şimdi yapıyoruz. Hem Kadıköy hem de Mehmet Ali Paşa Mahallelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yağış olduğu zaman su birikintileri oluyordu. Bu tip sıkıntıları gidermek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları gecenin bu saatinde de devam ediyor. İmkanlarımız sınırlı olsa da hizmetlerimizi her geçen gün arttırarak devam ediyoruz.

"KOLAY BİR DÖNEM DEĞİL"

Yıllardır el sürülmeyen yerleri öz kaynaklarımız ile tamamlamak istiyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle hiç kolay bir dönem değil. Ne yazık ki SGK'nın hiçbir belediyeye uygulamadığı taşkın haczi bize uyguladığı için firmalar ihalelere girmeye çekiniyorlar. Dolayısı ile çok zorluk yaşıyoruz. Ona rağmen vazgeçmiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akçacami Sokak da buna bir örnek. Kendimize güvenimiz tam. Kadıköy Mahallesi'ndeki Esendal Sokak'ta da çalışmalarımız olacak.

"İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Birkaç kere ihale yapmak istedik. Ama ne yazık ki müteahhitler ihalelere girmekten çekiniyorlar. Ekonomik sıkıntılardan dolayı tereddütleri oluyor. Her geçen gün kendi imkanlarımız ile bir sokak daha yenilemeye çalışıyoruz. Kentimizin her bölgesine bütün imkanlarımızı seferber etmeye çalışıyoruz. Daha güzel bir İzmit için çabalıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum."

GÜREŞEN: "ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ise "Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak'tayız. Buraya aşırı deformasyondan dolayı devamlı müdahale ediyorduk. Burayı daha düzenli hale getirmek adına komple asfalt yapmaya karar verdik. 250 metre uzunluğundaki sokağa 300 ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Kadıköy Mahallesinin ardından Mehmet Ali Paşa Mahallesinde Önyılmaz, Şenol, Hoca Azizbey ve Dalgıç Sokaklarında çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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