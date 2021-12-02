İzmit Belediyesi, mali hizmetler personeli alımı yapacak - Son Dakika

İzmit Belediyesi, mali hizmetler personeli alımı yapacak

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün istihdam edilmek üzere mali hizmetler personeli alımı yapacağını açıkladı.

İzmit Belediyesi, BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün istihdam edilmek üzere mali hizmetler personeli alımı yapacağını açıkladı. İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere mali hizmetler personeli alımı yapacak. Geçici süreli mali hizmetler personeli alımı için başvurular 2 Aralık - 9 Aralık 2021 tarihleri arasında sadece "kariyer.izmit.bel.tr" adresi üzerinden yapılabilecek. İlanda, işe alınacak geçici personellerde işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi ve muhasebe bölümlerinden (lisans - ön lisans) örgün eğitimden mezun olmak şartlarının arandığı vurgulandı. - KOCAELİ

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