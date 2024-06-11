İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışları Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nda farklı illerden gelen kurbanlıkların satışları devam ediyor. Hijyen ve güvenlik önlemlerinin alındığı pazarda vatandaşlar rahatlıkla kurbanlıklarını alabiliyorlar.

11.06.2024 14:56
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İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarına farklı illerden gelen kurbanlıkların satışları devam ediyor.

Hijyen ve güvenlik şartlarının üst seviyede tutulduğu İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alıyorlar. Küçükbaş kurban satıcılığı yapan Mahmut Kaçar, "Hayvanları Sakarya'dan getiriyorum. Burada sabit müşterilerimiz var. Konum olarak pazar yerimiz güzel. Buradan memnunuz açıldığından beridir geliyoruz. Satışlar da güzel. Damak tadını bilenler gelip bizden alırlar" dedi.

İzmit Modern Hayvan Pazarı'na kurbanlık satın almaya gelen Necmi Uygun ise "Kurbanlığımızı aldık, hayırlı olsun. Buradaki hizmetten memnunuz. İzmit Modern Hayvan Pazarı'nın konum olarak güzel" diye konuştu.

Modern Hayvan Pazarı'na gelen kurbanlıklar İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından küpe numarasına, pasaportuna ve sevk belgelerine bakılıyor ve sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarında Kurbanlık Satışları Devam Ediyor - Son Dakika

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