İzmit Belediyesi, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü unutmadı. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın ile Zabıta Müdürü Ümit Fındık , İzmit İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Taşkın'ı ziyaret ederek kuruluş yıldönümünü kutladı. Erkan Taşkın ve jandarma mensupları da kendilerini unutmadıkları için İzmit Belediyesi heyetine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › İzmit Belediyesi'nden Jandarma'ya Kuruluş Kutlaması - Son Dakika

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