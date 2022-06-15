İzmit Belediyesi'nden Jandarma'ya Kuruluş Kutlaması - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'nden Jandarma'ya Kuruluş Kutlaması

15.06.2022 12:20
İzmit Belediyesi'nden Jandarma'ya Kuruluş Kutlaması

İzmit Belediyesi yönetim kadrosu, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İzmit Belediyesi yönetim kadrosu, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret ederek Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İzmit Belediyesi, Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü unutmadı. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın ile Zabıta Müdürü Ümit Fındık, İzmit İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Taşkın'ı ziyaret ederek kuruluş yıldönümünü kutladı. Erkan Taşkın ve jandarma mensupları da kendilerini unutmadıkları için İzmit Belediyesi heyetine teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

Erkan Taşkın , Hisarcık, Jandarma, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi'nden Jandarma'ya Kuruluş Kutlaması - Son Dakika

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