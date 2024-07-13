İzmit Belediyesi, Süverler Mahallesi\'nde ihtiyaçları not aldı

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Kırsal mahalleri ziyaret etmeyi sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Süverler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını not aldı.

Kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları yerinde tespit eden İzmit Belediyesi, Süverler Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Neşet Akdeniz ile bir araya gelen İzmit Belediyesi yöneticileri vatandaşların ilettiği ihtiyaç ve talepleri tek tek not aldı. Mahalle sakinleriyle sohbet eden belediye yetkileri, talep edilen hizmetlerle ilgili en kısa sürede çalışma yapılacağını kaydetti. Muhtar Akdeniz ve vatandaşlar da kendileriyle yakından ilgilenen İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ