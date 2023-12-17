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İzmit Belediyesi TOKİ Sepetçi Konutları mağdurlarının yanında - Son Dakika
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İzmit Belediyesi TOKİ Sepetçi Konutları mağdurlarının yanında

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, TOKİ Sepetçi Konutları mağdurlarının yanında olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamını iletti. İzmit Belediyesi, mağdur olan hak sahiplerine destek vererek vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

İzmit Belediyesi TOKİ Sepetçi Konutları mağdurlarının yanında
17.12.2023 - 15:31,
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İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, TOKİ Sepetçi Konutları mağdurlarının yanında olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamını iletti.

İzmit Belediyesi her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ'nin Sepetçi Köyü'nde inşa ettiği evlerini hala teslim alamayan vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi adına eylem yaptı. İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer'de mağdur olan hak sahiplerine destek verdi. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamını ileten Özer, her konuda vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Hak sahipleri de desteklerinden ötürü İzmit Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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