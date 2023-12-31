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İzmit Belediyesi Yılbaşı İçin Fethiye Caddesine Kırmızı Halı Serdi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Yılbaşı İçin Fethiye Caddesine Kırmızı Halı Serdi

İzmit Belediyesi, bu yılbaşı için kenti ışıl ışıl yapmak amacıyla Fethiye Caddesine kırmızı halı serdi. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan süslemeler, kentin her yerinde vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. İzmitliler, oluşturulan yürüyüş yolunda hatıra fotoğrafları çekerek renkli anılar biriktiriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kentin cıvıl cıvıl olmasını sevdiklerini ifade etti.

İzmit Belediyesi Yılbaşı İçin Fethiye Caddesine Kırmızı Halı Serdi
31.12.2023 - 14:00,
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Bu yılbaşı için de kenti ışıl ışıl yapan İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesine kırmızı halı serdi.

İzmit Belediyesi yılbaşının bu sene de kentte cıvıl cıvıl bir havada yaşanması adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin öz gücüyle oluşturulan süslemeler kentin dört bir yanında vatandaştan ilgi görüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fethiye Caddesine kırmızı halı serdi. İzmitliler oluşturulan yürüyüş yolunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, renkli anlar biriktiriyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de kentin cıvıl cıvıl olmasını sevdiklerini ifade ederek, ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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