İzmit Çarşısı İkinci İyilik Şenliği Başladı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyet alanlarından İzmit Çarşısı'nın bu yıl 2'ncisini düzenlediği ve iki gün sürecek İyilik Şenliği etkinliği, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımıyla başladı.

İzmit Çarşısı, adil üreticilerle onlardan alışveriş yapmayı tercih eden türeticileri buluşturmaya devam ediyor. Kocaeli genelinde çevreye ve insana saygılı üretim yapmak isteyen üreticileri bünyesine katmayı amaçlayan İzmit Çarşısı, hafta sonu boyunca sürecek İyilik Şenliği'nin ikincisine bugün Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen açılış programı ile başladı. İyilik Şenliği, bugün ve yarın İzmitlilerin ziyaretine açık olacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Good4Trust kurucusu Dr. Uygar Özesmi'nin katılımıyla düzenlenen programda, açılış konuşmasını yapan Başkan Kaplan Hürriyet şunları söyledi:

"Bir iyilik yapılacaksa, üzerinde yaşadığımız bu topraklar ve geleceğimiz için yapılan iyilikten daha ötesi düşünülemez dedik ve bugün burada 2'nci İyilik Şenliğimizle siz değerli halkımızla buluşuyoruz. Geçen sene 1'incisini düzenlemiştik. İzmit Çarşısı çalışmamıza çok önem veriyoruz. Yerel ekonomiye destek vermek, özellikle yerel kadın üreticilere destek vermek üzere kurduğumuz İzmit Çarşısı, artık küçük e-ticaret sistemi olmaktan öteye geçti. Artık markalaşıyor, artık üreticilerin kendi arasında dayanışma duygularıyla bir ekip oluşturduğu ve büyük marka haline gelmeye başladığını görüyoruz. Bundan da gerçekten çok mutluyuz.

KADIN RENGİ İLE ÜRETİM

İyi ki İzmit Çarşısı'nı, Good4Trust'ın dayanışması ve desteği ile birlikte kurmuşuz. Geçen sene bu çarşımızın güçlenmesi için ve insanların birbirlerine daha fazla iyilik yapabilmeleri, hoşgörüyü arttırabilmek, dayanışmayı artırabilmek ve kentte başka bir hava, sanatla müzikle, dayanışma ile kadın rengi ile üretimi ile şenlensin istedik buralar. Geçen sene 1'incisiydi, bu sene 2'inci. İyilik Şenliği bizim için kıymetli. İstiyoruz ki gelenekselleşsin, bu yüzden geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Parkımızda gerçekleştiriyoruz.

İzmit Çarşısı yerel ekonomiyi kalkındırmak, esnafı, kadın üreticileri ve girişimcileri güçlendirmek üzere kurulmuştu. Burada yerel üreticiler üretimlerini doğayla iş birliği içinde, zehirsiz, atıksız, temiz enerjiyle ve adil çalışma koşullarında yapıyor. Doğa dostu üretimi hep birlikte bu çarşı çalışmalarıyla destekliyoruz. Temiz enerji, zehirsiz alışveriş ve doğayla iş birliği içinde olma günümüz şartları içerisinde yaşadığımız doğaya yapılabilecek en önemli iyilik. Çünkü iklim krizi tehlikesinden en çok etkilenen ülkeler arasındayız. Buna karşı durmak çocuklarımız ve torunlarımızın yarınları için çok değerli.

DOĞAYLA İŞ BİRLİĞİ

İşte İzmit Çarşısı da tam bu noktada doğayla iş birliği içinde zehirsiz, atıksız, temiz enerjiyle iklim değişikliği tehlikesine karşı mücadele ediyor. Ortaya koyduğu ekonomi modeliyle karbon ayak izini en aza indirmeyi amaçlıyor. Şenlik kapsamında burada art arda keyifli panel, söyleşi ve ücretsiz atölyeler olacak; çeşitli canlı müzik performansları ve yoga etkinliği düzenlenecek. Çocuk alanlarımızda çocuklarımızı da unutmadık. Gelen İzmitliler burada çocuklarıyla oyunlar oynayarak gününü geçirecek. Ayrıca yine burada Dr. Uygar Özesmi ve Selin Gören'in 'Türetim Ekonomisi ve Gezegenin Geleceği' isimli paneli gerçekleşecek. Yine ünlü şef, çok sevdiğim İzmit'in kıymetlisi Ayşegül Özdemir ile Atıksız Mutfak Pratikleri söyleşisi olacak.

181 ÜRETİCİNİN 157'Sİ KADIN

İzmit Çarşısı'nda toplamda 181 üreticinin 157'si kadın üreticiden oluşmaktadır. Bununla da büyük gurur duyuyorum. Üreten kadınlarımızı her daim destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Tüm kadınlar yeter ki üretsin, yeter ki ekonomik bir değer çıkarsın ve ev bütçesine katkı sunsun. Yeter ki kentimize, ülkemize iyilikler getirsin. Biz İzmit Belediyesi olarak her daim üreten kadınların ve iyilik ortaya koyan bütün kitlelerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. İzmit Çarşımızın bugün ve yarın devam edecek olan İyilik Şenliği'ne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Hadi bir iyilik yapın. Gelin bu İyilik Şenliği'nde hep birlikte gülelim, hep birlikte eğlenelim, hep birlikte alışveriş yaparak birbirimizi destekleyelim. Katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza da İzmit Çarşısı 2'nci İyilik Şenliği'nde iyi eğlenceler diliyorum."