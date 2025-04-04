İzmit D-100 Karayolu\'nda Demir Korkuluklar Yenilendi

İzmit D-100 Karayolu'ndaki demir korkulukların onarım, boyama ve yenileme çalışmalarıyla şehre estetik kazandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kamu altyapısının uzun ömürlü olması için periyodik bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit D-100 Karayolu'nda zamanla paslanan korkulukları kapsamlı boyama işlemi ile koruma altına aldı. Çürüyen kısımları da yenilenen korkuluklar, hem güvenliği artırırken hem de kentin ana arterlerinden birine estetik görünüm kazandırdı. Büyükşehir A Takımı ve Yol Bakım Timi, şehri daha modern, güvenli ve estetik hale getirmek için benzer çalışmaları Kocaeli'nin farklı noktalarında sürdürüyor. - KOCAELİ