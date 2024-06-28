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İzmit'in Kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit'in tarihine ve kültürüne sahip çıkarak onu geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu vesileyle tüm halkımızın 28 Haziran kurtuluş gününü kutluyor, bu anlamlı günde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

28 Haziran İzmit'in Kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısı ile Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Ayhan Gedik ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün şehrimizin kurtuluşunun 103'üncü yılını büyük bir coşku ve gururla kutlamak üzere bir aradayız. 28 Haziran 1921, İzmit'in özgürlüğüne kavuştuğu, bağımsızlığını ilan ettiği, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür bugün. Bu tarihi günü anarken, bağımsızlık ve özgürlük uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İzmit'in tarihi binlerce yıl öncesine dayanan zengin kültürel mirasıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü bir geçmişe sahip. Bildiğiniz üzere İzmit kurulacak olan yeni devletin yönetim biçiminin cumhuriyet olacağını ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verileceğinin ilk defa müjdelendiği kutlu bir kent. Milli Kurtuluş Savaşımızda yaşanan mücadele ve gösterilen kahramanlıklar da şehrimizin tarihine altın harflerle kazınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen bu mücadele İznik ve çevresini düşman işgalinden kurtararak bağımsızlık meşalesini yakan bir ter. Yahya Kaptan, Kara Fatma, Tercüman Ahmet ve daha nice isimsiz kahramanlarla verilen kurtuluş mücadelesi sonucu güzel kentimiz İzmit düşman işgalinden kurtarıldı. 28 Haziran yalnızca bir zaferin değil aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, inanç ve azmimizin de bir sembolüdür aslında. Geçmişimize duyduğumuz minnettarlığı, geleceğe dair umutlarımızın ifadesidir 28 Haziran. Bizler atalarımızın bize bıraktığı bu mirası koruyarak şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışma devam edeceğiz. İzmit'in tarihine ve kültürüne sahip çıkarak onu geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu vesileyle tüm halkımızın 28 Haziran kurtuluş gününü kutluyor, bu anlamlı günde bir arada olmaktan büyük Mutluluk duyuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bütün gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Güzel kentimizin güzel İzmit'imizin kurtuluşunun 103'ncü yılı kutlu olsun" dedi. - KOCAELİ