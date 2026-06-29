İzmit Körfezi için 2,1 milyon metreküplük yeni temizlik hamlesi - Son Dakika
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İzmit Körfezi için 2,1 milyon metreküplük yeni temizlik hamlesi

İzmit Körfezi için 2,1 milyon metreküplük yeni temizlik hamlesi
29.06.2026 10:12  Güncelleme: 10:14
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İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizleme projesinin üçüncü etabı için ihale süreci başlıyor. İlk iki etapta 210 hektar alan temizlenirken, yeni etapta 247 hektarlık alanda 2,1 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edilecek.

İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizleme projesinin üçüncü etabı için ihale süreci başlıyor. İlk iki etapta 210 hektarlık alan temizlenirken, yeni etapta 247 hektarlık alanda yaklaşık 2,1 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edilerek Körfez'in ekolojik dönüşümüne katkı sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak olarak hayata geçirilen İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi'nde ilk iki etapta kaydedilen önemli ilerlemenin ardından gözler şimdi üçüncü etaba çevrildi. Körfezde ekolojik dengeyi yeniden kazandıran dev çevre projesinin 3. etap ihalesi, 28 Temmuz saat 14.00'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu gerçekleştirilecek.

İlk iki etapta 210 hektarlık alan temizlendi

Projenin ilk etabının çalışmalarına 2022 yılında başlanmasıyla birlikte 125 hektarlık deniz alanı dip çamurundan arındırıldı. Bu süreçte deniz tabanından çıkarılan yaklaşık 1 milyon metreküp dip çamuru, özel olarak hazırlanan depolama sahasına taşındı. 2024 yılında ihale edilerek başlayan ikinci etap kapsamında ise 85 hektarlık deniz alanında temizlik çalışmaları tamamlanırken, 700 bin metreküp dip çamuru güvenli şekilde depolama sahasına nakledildi. Çalışmalarda yüzde 70 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılırken, ikinci etabın bu yılın ağustos ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Üçüncü etap ile 2,1 milyon metreküp bertaraf edilecek

Gerçekleştirilecek üçüncü etap ihalesiyle birlikte ise temizlik çalışmaları daha geniş alana yayılacak. Bu kapsamda 247 hektarlık deniz alanında dip çamuru temizliği gerçekleştirilecek, yaklaşık 2,1 milyon metreküp dip çamuru çevreye zarar vermeyecek şekilde depolama sahasına taşınacak. İlk iki etapta ortaya konulan başarılı ilerlemenin ardından başlayacak üçüncü etap, İzmit Körfezi'nin geleceğine yapılan uzun soluklu yatırımın en önemli halkalarından biri olacak.

Doğu baseni su kuşlarına dinlenme sahası olacak

Dip temizliği çalışmaları, tarama gemisi kullanılarak titizlikle yürütülürken; deniz dibindeki canlılara zarar verilmemesi için vakumlu sistemlerle kontrollü şekilde yapılıyor. Böylece hem çevresel hassasiyet sağlanıyor hem de su altı yaşamının devamlılığı güvence altına alınıyor. Gerçekleştirilen bu iyileştirme çalışmaları sayesinde sulak alanın ekolojik dengesi güçlenirken, üçüncü etapta yalnızca deniz tabanının temizlenmesiyle yetinilmeyecek; aynı zamanda çalışma sahasında su kuşlarının doğal yaşamını destekleyecek beslenme ve dinlenme alanları da oluşturulacak.

Körfez ekosistemi için uzun vadeli dönüşüm

İzmit Körfezi doğu basenindeki 468 hektarlık alanda biriken dip çamuru, vakumlu sistemlerle deniz tabanından kontrollü şekilde çekiliyor. Çıkarılan çamur, karada susuzlaştırılarak en az yüzde 60 katı madde oranına ulaştırılıyor ve hacmi azaltılarak kamyonlarla depolama sahasına taşınıyor. Aşamalar halinde ilerleyen proje ile deniz suyu kalitesi artarken Körfez ekosistemi yeniden canlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit Körfezi için 2,1 milyon metreküplük yeni temizlik hamlesi - Son Dakika

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