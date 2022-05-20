İzmit Şiir ve Edebiyat Evi Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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İzmit Şiir ve Edebiyat Evi Açılışa Hazırlanıyor

20.05.2022 14:54
İzmit Şiir ve Edebiyat Evi Açılışa Hazırlanıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına düzenlenen Şiir ve Edebiyat Evi’nde açılış öncesinde son hazırlıkları inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına düzenlenen Edebiyat Evi'nde açılış öncesinde son hazırlıkları inceledi.

İzmit Belediyesi'nin Aydili Sanat Derneği ile yapılan protokol kapsamında şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına düzenlenen Şiir ve Edebiyat Evi'nin açılışı için hazırlıkları sürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hazırlıkları yerinde inceledi.

SANATIN HER YÖNÜ ELE ALINACAK

Akçakoca Mahallesi'nde bulunan Şiir ve Edebiyat Evi iki katlı olup toplamda 186 metrekarelik alanda bulunuyor. Kentin şair ve yazarlarına hizmet edecek yapıda özgünlüğün korunması için mobilyalar tasarlandı. Şiir ve Edebiyat Evi'nde kültür sanat faaliyetleri, eğitimler, söyleşiler, atölyeler ve şiir dinletileri gibi sanatın alanında etkinlikler düzenlenecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Şiir ve Edebiyat Evi Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika


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