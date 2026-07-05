Ağır tonajlı araçlar için Akmeşe'de 2 bin 700 metrelik yeni güzergah - Son Dakika
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Ağır tonajlı araçlar için Akmeşe'de 2 bin 700 metrelik yeni güzergah

Ağır tonajlı araçlar için Akmeşe\'de 2 bin 700 metrelik yeni güzergah
05.07.2026 10:30  Güncelleme: 10:31
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Akmeşe Mahallesi'nde ağır tonajlı araçların trafik yoğunluğunu azaltmak için Nizamoğlu İsmail Caddesi'nde yenileme çalışması yaptı. 2 bin 700 metre uzunluğundaki yol, kamyon ve tırlara dayanıklı hale getirilerek Menderes Caddesi'ndeki yük hafifletildi.

İzmit'te ağır tonajlı araçların oluşturduğu trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Akmeşe Mahallesi'nde yürütülen alternatif yol çalışması tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinden çıkan kamyon ve tırların mahalle merkezindeki Menderes Caddesi'nde oluşturduğu trafik yükü ile güvenlik riskini ortadan kaldırmak için çalışma yürüttü. Bu kapsamda, ağır vasıtalar için alternatif güzergah olarak belirlenen 2 bin 700 metre uzunluğundaki Nizamoğlu İsmail Caddesi'nde yenileme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yol, ağır tonajlı araçlara dayanıklı hale getirildi

Ağır tonajlı araç trafiğine dayanıklı ve uzun ömürlü olması hedeflenen güzergaha, ekipler tarafından 10 bin 500 ton plent miks temel, 6 bin 350 ton bitümlü temel ve 4 bin 700 ton binder asfalt serimi yapıldı.

Tamamlanan çalışmayla kamyon ve tırların artık Menderes Caddesi yerine Nizamoğlu İsmail Caddesi'ni kullanması sağlanarak ağır araçların oluşturduğu titreşim, gürültü ve yoğunluğun mahalle merkezinden uzaklaştırıldığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağır tonajlı araçlar için Akmeşe'de 2 bin 700 metrelik yeni güzergah - Son Dakika

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