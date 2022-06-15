İzmit'te Atık Yağlar Meyve Ağacına Dönüştü - Son Dakika
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İzmit'te Atık Yağlar Meyve Ağacına Dönüştü

15.06.2022 16:47
İzmit'te Atık Yağlar Meyve Ağacına Dönüştü

İzmit Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler kapsamında bugün 240 meyve fidanını öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

İzmit Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler kapsamında bugün 240 meyve fidanını öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Geri dönüşüm projeleriyle ulusal ve uluslararası arena örnek belediye olan İzmit Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hava şartlarından dolayı ertelenerek bugün yapılan etkinlik kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ortaklığında 240 adet meyve fidanı toprakla buluştu.

Meyve fidanı dikim etkinliği TBMM İlkokulu 4. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin katılımları ile Yeşilova Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak'ta bulunan Belediye'ye ait boş arazide düzenlendi. Çocukların toprağa dokunduğu anlamlı etkinlik kapsamında İzmit'te hane ve okullardan toplanan 12 ton atık yağın gelire dönüştürülmesiyle elde edilen zeytin, hurma, incir, vişne, ıhlamur, muşmula, kestane, hünnap, iğde ve ceviz fidanlarının dikimi yapıldı.

"YAKLAŞIK 240 FİDANI BUGÜN TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ"

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Göreve geldiğimizden bu yana park ve yeşil alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına hız verdik. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi çocukların oynadıkları parklara meyve ağaçları dikmemizdi. Geçen yıl parklara toplam 400 adet meyve ağacını parklara yerleştirdik. Bugün de yaklaşık 240 fidanı bugün toprakla buluşturuyoruz.

"2021 YILI İÇİNDE 12 TON ATIK YAĞ TOPLANDI"

Aslında toplumda herkesin çöp dediği ama onun bir atık olduğu bilincini çocuklara aşılayabilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Hane ve okullardan 2021 yılı içinde 12 ton atık yağ toplandı. Bu yağlar bugün fidana dönüşüyor. Bunun miktarının artması gençlerimize, ailelere ve evdeki sisteme bağlı. Bu bilinçle evde her türlü atığınızın ön ayrıştırılması bizim önceliğimiz. Düşünün ki bir belediyenin en büyük ideallerinden bir tanesi çöp toplamak. Siz ne kadar çöp üretirseniz bunun bedelini belediye olarak bizler ve dolayısıyla sizler ödüyorsunuz.

"TEMİZLİK KİRLETMEMEKTEN BAŞLAR"

Ön ayrıştırmaya ne kadar gayret gösterirsek çıkan çöp miktarımız azalacak ve daha temiz bir çevrede yaşama imkanımız olacak. Kimse kapının önünde çöp istemiyor. Bizim bir kuralımız var: Temizlik kirletmemekten başlar. Bu konuda biz vatandaşlarımızdan katkı bekliyoruz. Öğretmenlerimden şunu rica ediyorum: Bu çocuklara çevre bilincini, yere kağıt atmamayı, ön ayrıştırmayı anlatmamız gerekiyor. Biz de elimizden geldiği kadar katkı vermeye devam edeceğiz.

"SİZ BİR ADIM ATIN, BİZ SİZE İKİ ADIM ATALIM"

Bugün zeytin, iğde, hurma, kestane, incir, muşmula, ıhlamur, vişne gibi meyve ağaçları bu alana dikilecek. Siz çocukların da bu dünyada dikili bir ağacı olacak. Umarım bundan 3-4 yıl sonra meyvelerini toplarız. Meyve ağaçlarımız ne kadar artarsa meyveye ödeyeceğimiz bedeller de azalacak. Biz artık yenilebilir peyzaj durumuna ağırlık veriyoruz. Bunun dünyada örnekleri var. Siz bir adım atın, biz size iki adım atalım. Hep birlikte bu kenti daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir kent yaratalım" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit'te Atık Yağlar Meyve Ağacına Dönüştü - Son Dakika

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