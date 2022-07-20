İzmit'te Ayazma Kapalı Pazarı Yenileniyor - Son Dakika
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İzmit'te Ayazma Kapalı Pazarı Yenileniyor

20.07.2022 11:09
İzmit'te Ayazma Kapalı Pazarı Yenileniyor

İzmit Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Ayazma Kapalı Pazarı’nda başlattığı yenileme çalışmalarında sona geldi. Pazar alanının çelik konstrüksüyondan yapılan çatı kaplaması tamamlandı.

İzmit Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Ayazma Kapalı Pazarı'nda başlattığı yenileme çalışmalarında sona geldi. Pazar alanının çelik konstrüksüyondan yapılan çatı kaplaması tamamlandı.

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki dönem tarafından yapılan ve yoğun kar yağışı sonrasında çatısı çöken Ayazma Kapalı Pazarı için esnafın mağduriyetini gidermek adına çalışmalara başlamıştı. 1520 metrekare alana sahip, bölgenin hava koşullarına uygun olarak çelik konstrüksüyondan yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.  Ekipler çatı için 61 ton çelik malzeme kullanırken çatı 1554 metrekare sandviç panelle kaplandı.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLDİ

Kış mevsiminde yoğun kar yağışına elverişli çelik konstrüksiyon projesi uygulanan Ayazma Kapalı Pazarı'nda titizlikle yürütülen çalışmalarda son aşamaya geçildi. Çatı revizyon çalışması en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.  Yenileme çalışması ile birlikte hem esnafa hem de vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir alan oluşturulmuş olacak.

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Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit'te Ayazma Kapalı Pazarı Yenileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Ayazma Kapalı Pazarı Yenileniyor - Son Dakika
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