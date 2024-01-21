İzmit\'te Çocuk Festivali Başlıyor

İzmit'te çocukların ara tatili verimli şekilde geçirmesi amacıyla gerçekleştirilecek Çocuk Festivali kapsamındaki atölyeler yarın başlayacak.

İzmit Belediyesi, her ara tatilde olduğu gibi bu ara tatilde de öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dolu dolu bir program hazırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında iki hafta boyunca çocuk atölyelerinde minik misafirlerini 7 ayrı birimde ağırlayacak. Çocuklar geleneksel Türk sanatlarından olan tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, makrome ve hediyelik obje, mum yapımı konulu workshoplara katılarak, kendi el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirme fırsatı yakalayacaklar.

Ayrıca 26 Ocak Cuma günü Çocuk Festivali kapsamında Uygur Çocuk Tiyatrosu İzmit'e gelecek. Yunus Emre Kültür Merkezinde 'Kırmızı Papuçlar' oyunu saat 13.00 ve 16.00'da iki ayrı seansta gösterilecek. - KOCAELİ