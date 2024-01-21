 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit'te Çocuk Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te Çocuk Festivali Başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Festivali kapsamındaki atölyeler yarın başlıyor. Çocuklar, çeşitli sanat atölyelerine katılarak yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirecekler.

İzmit\'te Çocuk Festivali Başlıyor
21.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:20
Abone Ol

İzmit'te çocukların ara tatili verimli şekilde geçirmesi amacıyla gerçekleştirilecek Çocuk Festivali kapsamındaki atölyeler yarın başlayacak.

İzmit Belediyesi, her ara tatilde olduğu gibi bu ara tatilde de öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlayacak dolu dolu bir program hazırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında iki hafta boyunca çocuk atölyelerinde minik misafirlerini 7 ayrı birimde ağırlayacak. Çocuklar geleneksel Türk sanatlarından olan tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, makrome ve hediyelik obje, mum yapımı konulu workshoplara katılarak, kendi el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirme fırsatı yakalayacaklar.

Ayrıca 26 Ocak Cuma günü Çocuk Festivali kapsamında Uygur Çocuk Tiyatrosu İzmit'e gelecek. Yunus Emre Kültür Merkezinde 'Kırmızı Papuçlar' oyunu saat 13.00 ve 16.00'da iki ayrı seansta gösterilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Çocuk, Sanat, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmit'te Çocuk Festivali Başlıyor - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:08:00. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'te Çocuk Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement