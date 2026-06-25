Emekli polisler için yeni sosyal tesis

İzmit'te emekli polisler için hayata geçirilecek lokal binasının temel kazı çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tesisler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, Plajyolu mevkisinde inşa edilecek yeni sosyal yaşam alanı için temel kazı çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 250 metrekarelik alan üzerine kurulacak tesiste, emekli polislerin rahatça vakit geçirebileceği oturma ve sohbet alanları ile çeşitli sosyal etkinliklerin yapılabileceği bölümler yer alacak.

Kısa sürede tamamlanması planlanan yapı, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği (POLEM) Kocaeli Şubesi çatısı altındaki emekli emniyet mensuplarını bir araya getirecek. Tesis sayesinde yıllarca emniyet teşkilatına hizmet etmiş polislerin hem sosyal aktiviteler gerçekleştirmesi hem de mesleki dayanışma ve bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor. - KOCAELİ