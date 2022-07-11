İzmit'te Hayırseverlerden 1,5 Ton Et Bağışı

İzmit Belediyesi, Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde yaklaşık 1,5 ton et bağışı toplandı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda da hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca hayırseverlerin bağışladığı etleri kabul edecek olan İzmit Belediyesi, bağışlanan etleri daha öncesinde uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit bir şekilde pay edecek.

BAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde yaklaşık 1 buçuk ton et bağışı toplayan İzmit Belediyesi, bayram boyunca hayırsever vatandaşların bağışlarını Kardeş Eller Gıda Bankası ve Aşevi'nde toplamaya devam ediyor. Kurban etlerini bağışlamak isteyen vatandaşlar etlerini, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Kardeş Eller Gıda Bankası ile Ayazma Mahallesi'nde bulunan İzmit Belediyesi Aşevi'ne teslim edebiliyor. Ayrıca vatandaşlar 0262 331 88 68 ve 0262 318 03 03 numaralı telefonları arayarak bilgi alabiliyor.