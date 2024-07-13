İzmit\'te Kadınlar El Emeği Ürünlerini Satışa Sunuyor

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İzmit'te kadınlar evde ürettikleri el emeği ürünlerini satış stantlarında görücüye çıkardı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın El Emeği Satış Stantları büyümeye devam ediyor. Doğa dostu kadın el emeği ürünlerinin yer aldığın stantlarda Kadın Girişimciler Merkez'i, İzmit Çarşısı, Çınar Kadın Kooperatifi, Engelli Dernekleri, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Derneği ve evinde üretim yapan girişimci kadınlar el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüyor. Kendi imkanları ile üretim yapan kadınların ürettikleri ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkanı sunan İzmit Belediyesi, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Girişimci kadınlar Sanat Sokağı, Anıtpark, Kültür Tepesi ve Belsa Plaza A Blok önünde ürünlerini görücüye çıkarıyor. Evlerinde üretim yapan ve ürünlerini kazanca çevirmek isteyen girişimci kadınların İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi ya da Belsa Plaza B Blok 7. Kat İZMEK'ten başvuru formu doldurması gerekiyor. - KOCAELİ