İzmit'te Kadınlar El Emeği Ürünlerini Satışa Sunuyor - Son Dakika
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İzmit'te Kadınlar El Emeği Ürünlerini Satışa Sunuyor

İzmit\'te Kadınlar El Emeği Ürünlerini Satışa Sunuyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın El Emeği Satış Stantları, kadınların evde ürettikleri el emeği ürünlerini satışa sunuyor. Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, Çınar Kadın Kooperatifi, Engelli Dernekleri ve Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Derneği gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

13.07.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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İzmit'te kadınlar evde ürettikleri el emeği ürünlerini satış stantlarında görücüye çıkardı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın El Emeği Satış Stantları büyümeye devam ediyor. Doğa dostu kadın el emeği ürünlerinin yer aldığın stantlarda Kadın Girişimciler Merkez'i, İzmit Çarşısı, Çınar Kadın Kooperatifi, Engelli Dernekleri, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Derneği ve evinde üretim yapan girişimci kadınlar el emeği ürünlerini kazanca dönüştürüyor. Kendi imkanları ile üretim yapan kadınların ürettikleri ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkanı sunan İzmit Belediyesi, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeyi hedefliyor. Girişimci kadınlar Sanat Sokağı, Anıtpark, Kültür Tepesi ve Belsa Plaza A Blok önünde ürünlerini görücüye çıkarıyor. Evlerinde üretim yapan ve ürünlerini kazanca çevirmek isteyen girişimci kadınların İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi ya da Belsa Plaza B Blok 7. Kat İZMEK'ten başvuru formu doldurması gerekiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit'te Kadınlar El Emeği Ürünlerini Satışa Sunuyor - Son Dakika

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