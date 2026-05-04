İzmit'te sahil şeridi eğitim, spor ve sosyal projelerle yeniden şekilleniyor

04.05.2026 10:34  Güncelleme: 10:36
İzmit Körfezi kıyısında yürütülen dip çamuru temizliğiyle eş zamanlı olarak sahil kesimindeki yatırımlarını hızlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Gonca, Lotus ve inşası süren yeni sosyal yaşam merkezi projeleriyle kentin sosyal ve kültürel çehresini yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, İzmit sahil kesimindeki alanda eğitim, spor, sosyal yaşam ve çevre odaklı birçok yatırım vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölgede yer alan Vinsan Tesisleri içinde kurulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, 6 bin 176 metrekarelik kapalı alanında engelli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriyor. Merkezin hemen yanında faaliyetlerine başlayan Anne Şehir Merkezi Lotus ise spor salonu, psikolog ve diyetisyen desteğinin yanı sıra üretim atölyeleriyle kadınlara yönelik sosyal destek sağlıyor.

Eğitim ve spor altyapısı güçlendirildi

Güney Terminali yanında kurulan Şoför Eğitim Merkezi ve Trafik Eğitim Parkı'nda toplu taşıma sürücülerine mesleki eğitimler verilerek şikayetlerin azaltılması hedeflenirken, öğrencilere de uygulamalı trafik eğitimleri veriliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Vinsan Tesisleri'nde yüzme havuzu, tenis kortları, 4 futbol sahası, cimnastik ve halter salonları yer alıyor. Aynı bölgede 3 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen Kocaelispor Vinsan Altyapı Tesisleri ise genç futbolculara profesyonel antrenman imkanı sunuyor.

Yeni yaşam merkezi ve itfaiye binası

Öte yandan, bulvar üzerinde inşa edilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ana Hizmet Binası ile kentin stratejik noktalarına hızlı müdahale imkanı sağlandı. İnşası tamamlanmak üzere olan yeni depo ile afet ve acil durumlarda kullanılacak tüm arama-kurtarma ekipmanları bu merkezde toplanacak.

Eski İnterteks Fuar Alanı'nda yapımı süren 208 kişilik çok amaçlı salon ve sinema gibi bölümleri içeren Sosyal Yaşam Merkezi'nin ise kentin kültürel hayatına katkı sunması planlanıyor.

Bölgedeki üstyapı projelerinin yanı sıra tesislerin sahil şeridini de kapsayan İzmit Körfezi Doğu Baseni'ndeki "Dip Çamuru Temizliği Projesi" ile deniz suyu kalitesinin artırılması ve kıyı şeridinin çevresel açıdan daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - KOCAELİ

