İzmit Tren Garı\'na Asansör Yapımına Başlandı

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Yolcuların İzmit Tren Garı'na ulaşımını kolaylaştırmak için asansör yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı'na ulaşımda yayalara asansör kolaylığı sağlıyor. İzmit Tren Garı karşısından Cumhuriyet Caddesi ile Ruşen Hakkı Caddesi'ni bağlayan lokasyonda asansör yapılması için kazı çalışmalarına başlandı. Temel kazısı sonrası temel grobetonu döküldü. Asansörün 120 günde tamamlanması planlanıyor. - KOCAELİ