İznik Belediyesi Merkezden Uzak Mahallelere Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

İznik Belediyesi Merkezden Uzak Mahallelere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

İznik Belediyesi Merkezden Uzak Mahallelere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

İznik Belediyesi, merkezden en ücra mahallelere kadar kesintisiz hizmetlerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni mahalle parkları, çocuk parkları, bordür ve parke taşı çalışmalarını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yeşil alanlarda ot biçme ve temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

21.08.2024 14:46  Güncelleme: 14:47
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İznik Belediyesi merkezden en ücra köşedeki mahallelere kadar hizmetlerine aksatmadan devam ediyor.

İznik'te 39 taşra ve 7 merkez mahallede planlanan çalışmalar kesintisiz sürüyor. İznik Belediyesi tarafından merkezden en ücra mahallelere kadar uzanan çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yeni mahalle parkları, çocuk parkları, bordür ve parke taşı çalışmalarını sürdürüyor. Okulların açılmasının yaklaşmasıyla buralarda boya bakım çalışmaları devam ediyor. Bunların yanı sıra taşra mahallelerde taş duvar çalışmaları ve ihtiyaç alanları inşaatları, düğün salonu bahçeleri, arazi yolları çalışmaları da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin yeşil alanlarında yaz aylarının gelmesiyle ot biçme ve temizlik çalışmalarını da sürdürüyor.

Merkezden taşraya kesintisiz hizmet ağı

Merkezden taşraya kesintisiz hizmet ağı oluşturduklarını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında "39 taşra ve 7 merkez mahallede planlanan çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Hizmette uzak veya yakın kavramını kabul etmeden en yakın mahallemize ne yapıyorsak en uzak mahallemize de ihtiyaçları doğrultusunda aynı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu hafta Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin dört bir köşesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni mahalle parkları, çocuk parkları, bordür ve parka taşı çalışmalarını, Okulların açılmasının yaklaşmasıyla buralarda boya bakım çalışmaları devam ediyor. Bunların yanı sıra taşra mahallelerde taş duvar çalışmaları ve ihtiyaç alanları inşaatları, düğün salonu bahçeleri, arazi yolları çalışmaları da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin yeşil alanlarında yaz aylarının gelmesiyle ot biçme ve temizlik çalışmalarını da sürdürüyor. Nerede ne eksiğimiz, ihtiyacımız varsa muhtarlarımız koordinasyonuyla bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik Belediyesi Merkezden Uzak Mahallelere Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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