İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu - Son Dakika
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İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu

23.04.2022 00:14

İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu.

İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu.

Ülke genelinde gerçekleşen gelenek ile İznik'te Belediye Başkanı koltuğuna Selçuk İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Ekrem Baykara otururken, Başkan Yardımcısı koltuklarına ise Ahmet İlçin ve Emir Uysal Oturdu. Minik Başkanlar makam aracıyla okullarından alınarak belediyeye getirildi. Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte Minik Başkanları çiçekler ile karşıladı.

Minik Başkan Ekrem Baykara çalışmalar ile ilgili bilgi almak üzere Başkan Yardımcıları Mehmet Bektaş ve Faruk Davarcı'yı çağırdı. Minik Başkan Yardımcıları da koltuklarında mevcut devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Ayrıca Minik Başkan Ekrem Baykara İznik Belediyesi tarafından 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da İznik Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşecek Çocuk Şenliğine tüm İznikli çocukları davet etti.

İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu
İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu
İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu
İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu

YORUMLAR
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle Ekranına Taşındı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle Ekranına Taşındı Başkan Yaptırmış, 23 Nisan'da koltuğu çocuklara devretti Başkan Yaptırmış, 23 Nisan'da koltuğu çocuklara devretti

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, İznik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İznik Belediyesi'nde minikler başkanlık koltuğuna oturdu - Son Dakika
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