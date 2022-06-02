İznik parklarına şehitlerin ismi verilecek - Son Dakika
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İznik parklarına şehitlerin ismi verilecek

02.06.2022 18:38
İznik parklarına şehitlerin ismi verilecek

İznik Belediyesi tarafından hayata geçirilecek dört yeni parkta İznikli Şehitlerin isimleri yaşatılacak.

İznik Belediyesi tarafından hayata geçirilecek dört yeni parkta İznikli Şehitlerin isimleri yaşatılacak.

İznik Belediyesi maliyeti 7,5 milyon lirayı bulan dört yeni park projesinin ihalesini gerçekleştirdi. İlçenin Yeşil Cami Mahallesi ve Eşrefzade Mahallesi'nde gerçekleşecek dört yeni park bir kompleks olarak planlandı. Parkların içerisinde spor alanları, çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, piknik ve pergola oturma alanları, skate parkı ve yeşil alanlar olacak. İhalesi gerçekleşen parkların çalışmaları önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

İznik'e yakışır şekilde yapılacak parklarda İznikli Şehitler Pilot Üsteğmen Sedat Pelit, Pilot Yüzbaşı Mustafa Akçakaya, Pilot Yüzbaşı Süleyman Satır ve Piyade Komando Çavuş Fehmi Barçın'ın isimleri yaşatılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "İznik ilçemize yakışır yeşil alanları, gençlerimize yakışır spor alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ilçemiz Yeşil Cami Mahallesi ve Eşrefzade Mahallesi'nde içerisinde gençlerimizin, mahalle sakinlerimizin en güzel şekilde vakit geçirecekleri, mahalle kültürünü yaşatacakları skate parkından, basketbol sahalarına, spor alanlarından yeşil alanlara kadar imkanların olacağı projemizin ihalesi gerçekleşti.7,5 Milyon TL'lik dört park projesi çalışmamız önümüzdeki günlerde başlayacak. ve en önemlisi de bu parklarda İznikli Şehitlerimizin isimlerini yaşatacağız. Vatanımız için, birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden İznikli Şehitlerimiz Pilot Üsteğmen Sedat Pelit, Pilot Yüzbaşı Mustafa Akçakaya, Pilot Yüzbaşı Süleyman Satır ve Piyade Komando Çavuş Fehmi Barçın'ın isimleri buralarda yaşatılacak" diye konuştu. - BURSA

İznik parklarına şehitlerin ismi verilecek
İznik parklarına şehitlerin ismi verilecek
İznik parklarına şehitlerin ismi verilecek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İznik parklarına şehitlerin ismi verilecek - Son Dakika


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