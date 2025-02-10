İznik'te Minibüs Yangını

Yerel

Başkanın maaşı 120 bin TL\'den 60 bin TL\'ye düşürüldü

Trump\'tan bir radikal hamle daha! Hazine Bakanı\'na talimat verdi

Bütün hafta kadar kar, yağmur ve soğuk var

Motor bölümünden çıkan yangın minibüsü küle çevirdi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde servis minibüsü motor bölümünden çıkan yangın sonucu küle döndü.

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan servis minibüsünün motor bölümü, çıkan dumanlardan kısa süre sonra alev topuna döndü. Yangını fark edenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmek istedi. Ancak başarılı olunamayınca ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin tamamını sardığı minibüs, küle döndü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.