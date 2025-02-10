İznik'te Minibüs Yangını

Motor bölümünden çıkan yangın minibüsü küle çevirdi
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde servis minibüsü motor bölümünden çıkan yangın sonucu küle döndü.
Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan servis minibüsünün motor bölümü, çıkan dumanlardan kısa süre sonra alev topuna döndü. Yangını fark edenler, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmek istedi. Ancak başarılı olunamayınca ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin tamamını sardığı minibüs, küle döndü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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