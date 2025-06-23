İznik\'teki Sansarak Kanyonu Yazın Gözde Mekan

Bursa'nın İznik ilçesinin Samanlı Dağları'nda yer alan doğa harikası Sansarak Kanyonu, yaz sıcaklarından bunalıp bölgeye gelen İstanbulluların gözde uğrak yerlerinden oldu. Buz gibi havası ve suyuyla sıcaktan bunalanların tercihi olan Sansarak Kanyonu macera tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

İznik'in Samanlı Dağları eteklerinde ve yaylalarında kurulu Çandarlı ve Sansarak Mahallesi gibi yerleşim yerleri, yeşilin farklı tonları ve Karadeniz'i andıran tabiatıyla doğa turizmi severlerden ilgi görüyor.

Genellikle uzun yıllar önce göç etmiş Gürcü kökenli vatandaşların yaşadığı köylerde son zamanlarda kurulan turizm tesisleri başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan kalabalıktan ve iş stresinden kurtulmak isteyenlerin yaz aylarında akınına uğruyor.

Bölgeye gelenler henüz el değmemiş tabiat harikası Sansarak Kanyonu'na inerek doğayla iç içe zaman geçiriyor, suyun sesinin verdiği rahatlığı yaşıyor.

Çandarlı Mahallesi'nin eski muhtarı, çiftçi ve turizmci Ahmet Turan, ormanın derinliklerinde bulunan saklı cennet niteliğindeki Sansarak Kanyonu'nu bölgeye gelen İstanbulluların keşfettiğini belirterek, "Ülkenin birçok noktasında kanyonlar var. Çoğu kalabalık oluyor artık. Burası el değmemiş eşsiz güzellikte. Burayı önce İstanbullular öğrendi ve vazgeçemiyorlar" dedi.

Kanyonun içinden Sansarak Mahallesi ile Çandarlı Mahallesi arasındaki sınırdan geçen Karadere'nin aktığını belirten Turan, "Menevşe ya da Paşamahalle deresi de deniyor. Tam olarak keşfedilmemiş ortamı bozulmamış bir kanyon. Milli Parklar'ın dere konusunda çalışmalara başladığını duyduk. Köprüler ve oturacak yerler planlanıyor. Araç inemiyor aşağıya. Bir noktaya kadar araçla geliyorsunuz sonrası doğa yürüyüşüyle dere kıyısına iniyorsunuz" dedi.

Turan, yaz aylarında kamp ve doğa yürüyüşü açısından çok uygun bir bölge olan Sansarak Kanyonu'nun önümüzdeki yıllarda doğa turizminde adından sıkça söz ettireceğini kaydetti. - BURSA