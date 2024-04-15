İznik'teki şifa suyu için yüzlerce kilometre yol geliyorlar - Son Dakika
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İznik'teki şifa suyu için yüzlerce kilometre yol geliyorlar

İznik\'teki şifa suyu için yüzlerce kilometre yol geliyorlar

Bursa'nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde, çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar yüzlerce kilometre yol yaparak su doldurmaya geliyor. İddialara göre, suyun içerisindeki bor miktarı fazla çıkıyor ve şeker hastalarına fayda sağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, bidonlarla su doldurup geri dönüyor.

15.04.2024 09:44  Güncelleme: 09:48
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Bursa'nın İznik ilçesindeki Karatekin köyünde, çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiğini duyanlar yüzlerce kilometre yol yaparak su doldurmaya geliyor.

İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia edilirken, 500 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmamasının sebebi olarak bu su gösterildi. Şeker hastalığına iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi. Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor.

Türkiye'nin her bölgesinden yüzlerce kilometre yol yapıp akın akın gelenler, bidon bidon su doldurup gidiyor.

Su için Yalova'dan gelen bir kişi, "Sosyal medyadan bir kaç kez duydum geldim. Bu ikinci kez gelişimiz buraya. Ben suyu alıp Antalya'ya götürmüştüm. Bu suyu içenler fayda gördüklerini söylüyorlar" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, İznik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İznik'teki şifa suyu için yüzlerce kilometre yol geliyorlar - Son Dakika

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