İznikli iş insanı Ahmet Kara son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İznikli iş insanı Ahmet Kara son yolculuğuna uğurlandı

İznikli iş insanı Ahmet Kara son yolculuğuna uğurlandı
09.06.2026 14:55  Güncelleme: 14:56
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Bursa'nın İznik ilçesinde süt ürünleri firmasının kurucusu, 3 çocuk babası iş insanı Ahmet Kara (73), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi öğle namazına müteakip kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde faaliyet gösteren bir süt ürünleri firmasının kurucusu, 3 çocuk babası tanınmış iş insanı Ahmet Kara (73), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kara, öğle namazına müteakip dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İznik ilçesine bağlı Sarıağıl Mahallesi'nden olan ve iş dünyasının yakından tanıdığı Ahmet Kara, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık sebebiyle hastanede 29 gündür tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 73 yaşında hayatını kaybeden 3 çocuk babası Ahmet Kara için düzenlenen cenaze törenine 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Kul, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, İznik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dede, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, İznik Belediye Meclis Üyesi Ali Çil ile iş dünyası, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı, 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Kul tarafından kıldırılırken, Ahmet Kara dualar eşliğinde aile kabristanlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ahmet Kara, 3. Sayfa, Ekonomi, Çocuk, İznik, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İznikli iş insanı Ahmet Kara son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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