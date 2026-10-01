İZSU Buca Şube binasındaki yangın tatbikatında yaralı personel havai hatla kurtarıldı - Son Dakika
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İZSU Buca Şube binasındaki yangın tatbikatında yaralı personel havai hatla kurtarıldı

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İZSU Buca Şube binasındaki yangın tatbikatında yaralı personel havai hatla kurtarıldı
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İZSU Buca Şube Müdürlüğü binasında İtfaiye Haftası kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. Bodrumdaki yangında mahsur kalan personel itfaiye ve İZSUKUT ekiplerince tahliye edilirken, çatıya çıkarken düşerek yaralanan personel havai hatla kurtarıldı.

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü Buca Şube Müdürlüğü hizmet binasında, muhtemel yangın ve acil durumlara karşı hazırlıkların güçlendirilmesi amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği bodrum kattaki elektrik panoları ve jeneratör odasında başlayan yangının ardından yoğun duman nedeniyle mahsur kalan personel, itfaiye ve İZSUKUT ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tahliye edildi.

İZSU Genel Müdürlüğü Buca Bölgesi Şube Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen tatbikatta, muhtemel bir yangın sırasında yaşanabilecek senaryolar uygulamalı olarak canlandırıldı. Senaryo gereği, binanın bodrum katında bulunan elektrik panoları ve jeneratör odasında yangın çıktı. Yangının üst katlara sirayet etmesi ve bina koridorlarının yoğun dumanla kaplanması üzerine İZSU personeli tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yangın alarmının verilmesinin ardından bina içerisindeki personel güvenli şekilde tahliye edilerek belirlenen toplanma alanında bir araya geldi. Yapılan yoklamada bazı personelin binada mahsur kaldığı belirlendi. Bir personelin birinci katta ve merdiven boşluğunda mahsur kaldığı, bir başka personelin ise yoğun duman nedeniyle aşağıya inemediği ve çatıya çıkarken merdivenlerde düşerek yaralandığı bilgisi itfaiye ekiplerine aktarıldı.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı

İhbar üzerine olay yerine 1 arazöz, 1 merdivenli araç, 1 kurtarma aracı ve 1 AKS ambulans sevk edildi. Arazöz ekibi, bina sorumlusundan alınan bilgiler doğrultusunda yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. AKS ekipleri, bina içerisinde mahsur kalan personele ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Merdivenli araçla üst katta mahsur kalan personel güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Yaralı personel havai hatla kurtarıldı

Tatbikatın en dikkat çekici bölümünde ise çatıya çıkarken düşerek yaralanan personelin kurtarılması senaryosu uygulandı. Merdivenli araçla ulaşımın mümkün olmadığı çatı bölümündeki yaralı personele, arama kurtarma ekipleri tarafından kurulan havai hat sistemiyle ulaşıldı. Yaralı personel, sedyeye alınarak hat sistemiyle güvenli bölgeye tahliye edildi. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirildi.

Tatbikat, İZSUKUT (İZSU Arama Kurtarma Ekipleri) ile itfaiye ekiplerinin koordineli müdahalesiyle başarılı şekilde tamamlandı. Çalışmayla, muhtemel yangın ve acil durumlarda personelin tahliyesi, ekiplerin olay yerine sevki, yangına müdahale ve arama-kurtarma süreçlerinin koordinasyonunun uygulamalı olarak test edilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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