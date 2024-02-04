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İZSU, Karaburun Cumhuriyet Caddesi'nde Kanalizasyon Şebekesi İmalatını Tamamladı - Son Dakika
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İZSU, Karaburun Cumhuriyet Caddesi'nde Kanalizasyon Şebekesi İmalatını Tamamladı

İZSU, Karaburun Cumhuriyet Caddesi\'nde Kanalizasyon Şebekesi İmalatını Tamamladı

İZSU Genel Müdürlüğü, Karaburun Cumhuriyet Caddesi'nde yeni kanalizasyon şebekesi hattı imalatını tamamladı. İZSU ve Karaburun Belediyesi işbirliğiyle bölgede üst yapı çalışması da yapılacak.

04.02.2024 14:46  Güncelleme: 14:49
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İZSU Genel Müdürlüğü, Karaburun Cumhuriyet Caddesi'nde yeni kanalizasyon şebekesi hattı imalatını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, İZSU ve Karaburun Belediyesi işbirliğiyle bölgede üst yapı çalışması da yapılacak.

Karaburun Cumhuriyet Caddesi sınırlarında yer alan 300 metrelik alanda, İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni kanalizasyon şebekesi hattı döşendi. Caddede kanalizasyon şebekesi bulunmayan 50 konutun etkin atık su hizmetine erişimini hedefleyen çalışmayla, bölgede foseptik devri de sona erdi.  İZSU ekiplerinin iki gün süren titiz çalışmasıyla imal edilen hat, bölgenin evsel atık sularının doğrudan atık su arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak.

Çalışmaların yapıldığı 300 metrelik alanda bozulan üst yapı, İZSU ve Karaburun Belediyesi işbirliğiyle tamamen yenilenecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İZSU, Karaburun Cumhuriyet Caddesi'nde Kanalizasyon Şebekesi İmalatını Tamamladı - Son Dakika
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